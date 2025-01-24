НБУ презентував пам’ятну монету до Дня зовнішньої розвідки

До Дня зовнішньої розвідки України голова Національного банку України Андрій Пишний та голова Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко представили пам’ятну монету "Служба зовнішньої розвідки України".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Хоча успіхи та здобутки зовнішньої розвідки залишаються здебільшого прихованими, ми розуміємо вашу надзвичайно важливу роль у захисті України від зовнішніх загроз. Тож наша нова монета – щира присвята непереможності, гострому розуму та силі духу героїв, що належать до лав Служби зовнішньої розвідки України", – зазначив Пишний.

Особливості дизайну

На аверсі монети центральним елементом є хрест, який відображає основну символіку та відомчі відзнаки Служби зовнішньої розвідки України.

У центрі хреста розміщено Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб), оточений латинським гаслом служби – OMNIA VINCIT VERITAS ("Істина перемагає все").

Карта світу з контурами континентів довкола хреста символізує глобальний масштаб діяльності розвідки. По краю монети азбукою Морзе зашифровані перші три слова назви відомства, яку також написано в нижній частині: "Служби зовнішньої розвідки України".

На реверсі монети зображено стилізований тризуб, оточений шифрованими словами одного з видатних українських політичних діячів. Для цього застосовано шифр Української Повстанської Армії та спеціально обране кодове слово.

Монета із загадкою

Монета поєднує сучасну символіку Служби зовнішньої розвідки України, відомчі заохочувальні відзнаки, а також містить унікальний елемент – зашифроване послання на реверсі.

Навколо тризуба зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української Повстанської Армії та спеціально обране кодове слово.

Служба зовнішньої розвідки оголосила конкурс серед спеціалістів із дешифрування. Учасники матимуть визначений період, щоб розгадати зашифроване послання. Текст розшифрованого повідомлення обіцяють опублікувати через шість місяців після введення монети в обіг.

В НБУ зазначили, що пам’ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України" є символом визнання важливості роботи українських розвідників, які щоденно забезпечують безпеку держави. Вона також нагадує про їхній внесок у захист України від зовнішніх загроз.

Нагадаємо, у грудні Національний банк України присвятив срібну пам’ятну монету "Цифрова держава" досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.