НБУ присвятив нову монету цифровій державі: як виглядає

Національний банк України присвятив срібну пам’ятну монету "Цифрова держава" досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Її презентував голова Національного банку Андрій Пишний під час конференції UAFIN.TECH 2024.

Про це інформує пресслужба регулятора.

"Україна демонструє, що цифрова трансформація – необхідний крок для розвитку сучасних держав", - сказав Андрій Пишний.

У свою чергу, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що створення цифрової держави почалося в 2019 році. За п’ять років Україна перетворилася на державу, в якій доступ до державних послуг можна отримати за кілька кліків, без паперової тяганини та бюрократії.

Зокрема, на сьогодні "Дією" користуються більше 21 млн українців, в додатку доступно понад 30 послуг, ще понад 125 - на порталі. Крім того, українські розробки в галузі цифрових технологій привертають увагу інших країн, підкреслив він.

Дизайн нової монети

На аверсі пам’ятної монети "Цифрова держава" в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею.

Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему яка, використовуючи сучасні технології, об’єднала всі сфери життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне з’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що підкреслює технологічну єдність країни.

На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду.

У коді зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної літери до відповідної послідовності цифр.

Унизу праворуч розміщено напис "Цифрова держава", поруч із яким стилізовано зображено курсор комп’ютерної "мишки". Ця композиція символізує основу цифрового світу.

Дизайн монети створив художник Андрій Сагач.

Про реалізацію нової монети

Пам’ятна монета "Цифрова держава" введена в обіг 13 грудня 2024 року.

Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Гурт монети – гладкий.

Тираж – до 7 500 штук.

Придбати монету можна буде з 9 січня 2025 року.

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, Національний банк України, надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, випустив пам’ятні монети “Ні куля, ні шабля!”, які стануть оберегом для сучасних захисників України.