Перейменування "копійки" на "шаг": НБУ отримав "зелене світло" від Інституту нацпам'яті

Усі вісім членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) підтримали ініціативу Національного банку перейменувати "копійку" на "шаг".

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Про це йдеться в експертному висновку УІНП.

"Копійка" – символ російської імперської політики

Зазначається, що установа визнала "копійку" одним із символів, пов'язаних із реалізацією російської імперської політики в Україні та колоніальною спадщиною.

"Розмінна монета "копійка", відома на українських теренах із середини XVII століття, у ХVІІІ столітті витіснила традиційну для українського грошового обігу монету, що побутувала, зокрема, і під назвою "шаг". Це стало наслідком реалізації російської імперської політики. Отже, назва "копійка" політично, економічно та семантично належить до символів, пов'язаних із реалізацією російської імперської політики в Україні та колоніальною спадщиною", - зауважили в УІНП.

Експерти установи заявили, що ініціатива НБУ щодо переходу на "шаг" заслуговує на підтримку і сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей.

Як підкреслив голова УІНП Антон Дробович, фахівці з увагою та інтересом поставилися до ініціативи регулятора, що базується на глибокому вивченні історичних джерел та дійсно стратегічному плануванні цього питання. Він сподівається, що Верховна Рада України підтримає цю зміну та вже наступного року НБУ зможе почати поступове введення "шагу" в обіг.

"Маємо однозначне експертне "так" від восьми членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті про те, наскільки згубною для України за своєю суттю є копійка та її використання як інструменту в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом", - підкреслив голова НБУ Андрій Пишний.

Раніше НБУ звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією підтримати ініціативу щодо зміни назви розмінної монети з "копійка" на історично українську назву "шаг".

Чому НБУ хоче замінити назву монет

Національний банк України підкреслює, що назва "шаг" має глибоке українське коріння, яке використовувалося ще в XVI–XVII століттях, як на українських територіях, так і в грошовій системі. Цей термін унікальний для української культури й широко зустрічається в класичних творах української літератури, зокрема в роботах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

У регуляторі наголошують, що назва “шаг” давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). У часи Української революції 1917–1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою “шаг”, що було закріплено на законодавчому рівні.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги.

"Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", - наголошують у регуляторі.