Нацбанк відновить у регіонах роботу кас для операцій з інвестиційними монетами

Починаючи з 1 листопада каси Національного банку України в регіонах почнуть працювати з інвестиційними монетами. Вони здійснюватимуть операції з купівлі інвестиційних монет у населення та приймання пошкоджених для оцінки.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що послуги надаватимуться за адресами:

м. Львів, вул. Коперника, буд. 4;

м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 8;

м. Харків, пл. Театральна, буд. 1;

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 13.

В НБУ наголошують, що усі каси (в Києві та в регіонах) працюватимуть за єдиним графіком:

понеділок – четвер: з 09:30 до 17:00;

п’ятниця: з 09:30 до 15:45;

кожен останній робочий день місяця: з 09:30 до 15:45;

субота – неділя: неробочі дні.

Також варто зазначити, що під час оголошення повітряної тривоги каси НБУ не працюватимуть, відвідувачам потрібно буде залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.

Нагадаємо, Національний банк з 1 жовтня 2024 року відновив надання послуг з реалізації, купівлі та оцінки пошкоджених інвестиційних монет України для громадян. Такі операції можна здійснити за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2а.

Переглянути перелік інвестиційних монет та дізнатися їх вартість можна на сайті Національного банку.

Зауважимо, НБУ обмежував операції з інвестиційними монетами у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ.

Довідка

Інвестиційні монети України – монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для золота – 999,9, для срібла – 999,9, які призначені для інвестування та накопичення.

Такі монети віднесені до категорії банківських металів. Номінальна вартість інвестиційних монет значно нижча від вартості дорогоцінного металу, з якого вони відкарбовані.