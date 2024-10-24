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Нацбанк відновить у регіонах роботу кас для операцій з інвестиційними монетами
Починаючи з 1 листопада каси Національного банку України в регіонах почнуть працювати з інвестиційними монетами. Вони здійснюватимуть операції з купівлі інвестиційних монет у населення та приймання пошкоджених для оцінки.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що послуги надаватимуться за адресами:
- м. Львів, вул. Коперника, буд. 4;
- м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 8;
- м. Харків, пл. Театральна, буд. 1;
- м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 13.
В НБУ наголошують, що усі каси (в Києві та в регіонах) працюватимуть за єдиним графіком:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- понеділок – четвер: з 09:30 до 17:00;
- п’ятниця: з 09:30 до 15:45;
- кожен останній робочий день місяця: з 09:30 до 15:45;
- субота – неділя: неробочі дні.
Також варто зазначити, що під час оголошення повітряної тривоги каси НБУ не працюватимуть, відвідувачам потрібно буде залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.
Нагадаємо, Національний банк з 1 жовтня 2024 року відновив надання послуг з реалізації, купівлі та оцінки пошкоджених інвестиційних монет України для громадян. Такі операції можна здійснити за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2а.
Переглянути перелік інвестиційних монет та дізнатися їх вартість можна на сайті Національного банку.
Зауважимо, НБУ обмежував операції з інвестиційними монетами у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ.
Довідка
Інвестиційні монети України – монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для золота – 999,9, для срібла – 999,9, які призначені для інвестування та накопичення.
Такі монети віднесені до категорії банківських металів. Номінальна вартість інвестиційних монет значно нижча від вартості дорогоцінного металу, з якого вони відкарбовані.