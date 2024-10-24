Нацбанк возобновит в регионах работу касс для операций с инвестиционными монетами

Начиная с 1 ноября кассы Национального банка Украины в регионах начнут работать с инвестиционными монетами. Они будут осуществлять операции по покупке инвестиционных монет у населения и прием поврежденных для оценки.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Указывается, что услуги будут предоставляться по адресам:

г. Львов, ул. Коперника, дом. 4;

г. Одесса, ул. Ришельевская, дом. 8;

г. Харьков, пл. Театральная, дом. 1;

г. Днепр, ул. Воскресенская, дом. 13.

В НБУ отмечают, что все кассы (в Киеве и в регионах) будут работать по единому графику:

понедельник – четверг: с 09:30 до 17:00;

пятница: с 09:30 до 15:45;

каждый последний рабочий день месяца: с 09:30 до 15:45;

суббота – воскресенье: нерабочие дни.

Также стоит отметить, что во время объявления воздушной тревоги кассы НБУ не будут работать, посетителям нужно будет покинуть помещение банка и направиться в ближайшее укрытие.

Напомним, Национальный банк с 1 октября 2024 года возобновил предоставление услуг по реализации, покупке и оценке поврежденных инвестиционных монет Украины для граждан. Такие операции можно совершить по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2а.

Просмотреть список инвестиционных монет и узнать их стоимость можно на сайте Национального банка.

Отметим, НБУ ограничивал сделки с инвестиционными монетами в связи с началом полномасштабного вторжения РФ.

Справка

Инвестиционные монеты Украины – монеты, производимые из драгоценных металлов с пробами для золота – 999,9, для серебра – 999,9, которые предназначены для инвестирования и накопления.

Такие монеты относятся к категории банковских металлов. Номинальная стоимость инвестиционных монет значительно ниже стоимости драгоценного металла, из которого они отчеканены.