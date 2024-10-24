Сколько наличных в Украине и какие банкноты чаще всего встречаются в обращении

В наличном обороте Украины на 1 октября 2024 года находилось 796,5 млрд грн. Это на 32,1 млрд грн или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года (764,4 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что наличных в Украине на 4,4 млрд грн или 0,5% меньше, чем по итогам второго квартала этого года ( на 1 июля 2024 года в обращении было 800,9 млрд грн ), что объясняется сезонными факторами.

Статистика наличного обращения на 1 октября 2024

По данным НБУ, в наличном обороте находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд гр., а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд грн.

Как сообщают в регуляторе, на одного украинца приходится: 63 банкноты и 184 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года – 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 грн, монет – номиналом 10 коп. (27,3% и 27,9% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет – номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% от общего количества в обращении соответственно).

"Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года", – подчеркивают в НБУ.

Там добавляют, что больше уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 грн. Их на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.

Напомним, с 1 ноября 2024 года Национальный банк приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца на банкноты аналогичных номиналов современного поколения.

Также НБУ к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «Слава Украине! Героям слава!».

Уровень подделки гривневых банкнот остается низким

С начала полномасштабной войны уровень подделки банкнот гривны остается низким – около 2,1 поддельной купюры на один миллион подлинных по итогам 2023 года.

Чаще всего в 2023 году в Украине подрабатывали банкноты старого образца, в частности абсолютное большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов: 200 гривен (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы), 500 24% и 41% соответственно) и 100 гривен (8% и 3% соответственно).