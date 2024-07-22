С 1 августа Нацбанк начнет изымать из обращения банкноты 500 гривен старого образца

С 1 августа 2024 года Национальный банк начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что банкнот номиналом 500 гривен старого образца в обращении постепенно будет меньше, их будут заменять более современными и более защищенными банкнотами номиналом 500 гривен.

Изображение: Нацбанк Украины

В то же время в Нацбанке отмечают, что банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством.

"Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать", – говорится в сообщении пресс-службы.

Регулятор отмечает, что главной целью такого решения является повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые находятся в обращении уже почти 18 лет, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

Как будет происходить постепенная замена

НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшего их перерасчета и утилизации.

В то же время, замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.

Напомним, в наличном обороте Украины по состоянию на 1 июля 2024 года находилось 800,9 млрд грн – это на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн ). При этом больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 500 гривен.

Также добавим, что в Украине планируется упростить обмен поврежденных банкнот гривны: Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила определения платежных признаков и обмен банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.

Уровень подделки гривневых банкнот остается низким

С начала полномасштабной войны уровень подделки банкнот гривны остается низким – около 2,1 поддельной купюры на миллион настоящих по итогам 2023 года.

Чаще всего в 2023 году в Украине подрабатывали банкноты старого образца, в частности абсолютное большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов: 200 гривен (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы), 500 24% и 41% соответственно) и 100 гривен (8% и 3% соответственно).

Добавим, что по итогам 2022 года количество поддельных банкнот было несколько выше: на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (в 2021 году – около 7,1 банкноты). Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты старого образца номиналом 100, 200 и 500 грн.

Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (8%).

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