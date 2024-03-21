В Украине планируют упростить обмен поврежденных банкнот гривны: что известно

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам определения платежных признаков и обмену банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор предлагает:

уточнить определение отдельных терминов и ввести новые;

упростить порядок обмена НБУ гражданам банкнот, лишившихся платежных признаков вследствие пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения;

уточнить требования к действиям с банкнотами, поврежденными во время чрезвычайного режима, – НБУ должен осуществлять обмен банкнот, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проведенных исследований, на основании решения или определения суда;

усовершенствовать нормы проведения НБУ учебных мероприятий по вопросам определения подлинности и платежности денежных знаков национальной валюты для работников банков, небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи, инкассаторских компаний, компаний по обработке наличных, других юридических лиц.

"Такие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины"", - подчеркнули в НБУ.

Обмен поврежденных банкнот

Для того чтобы обменять поврежденную банкноту, следует обратиться в любой банк Украины с заявлением об обмене банкноты. Обмен банкнот осуществляется безвозмездно и без ограничений сумм и сроков такой замены.

Обмену подлежат банкноты, поврежденные в результате пожара, крушения, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения.

Обмену подлежат:

банкноты, не имеющие признаков подделки;

банкноты, имеющие признаки износа, значительного износа или повреждения;

К банкнотам, имеющим признаки значительного износа или повреждения, относятся:

банкноты, поврежденные в результате действия химических веществ, воды, огня и/или с потерянными частями (отверстиями), сохранившими целую часть, площадь которой не менее 55% начальной площади банкноты

банкноты, разорванные (разрезанные) на две части, на которых сохранились оба одинаковых серийных номера, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты, банкноты, составленные (склеенные) из двух смежных частей различных банкнот одного номинала и дизайна., если одна из частей имеет не менее 50% начальной площади, а общая площадь этих частей составляет не менее 98% начальной площади банкноты, загрязнения, пятна, надписи, отпечатки штампов/печатей, кроме штампов или надписей о погашении "до обмена", "неплатежная" (включая видимые под действием ультрафиолетовых лучей) площадью каждые свыше 400 мм-2, цвет которых контрастирует с цветом окружающего изображения или окружающего незапечатанного участка банкноты (за исключением банкнот, закрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецприемник)., имеющих характерную контурную окраску, которая может свидетельствовать о срабатывании спецустройства для хранения ценностей);

банкноты, которые вследствие загрязнения имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей по всей плоскости банкноты (за исключением банкнот, закрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей или имеющих характерную контурную окраску, которая может свидетельствовать о срабатывании спецустройств). ;

банкноты, обработанные специальными химическими реактивами при проведении оперативных мероприятий или следственных действий;

В 2023 году поддельные гривны стали встречаться в Украине немного реже

По итогам 2023 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельных банкнот (против около 2,2 банкнот в 2022 году).

Чаще всего в 2023 году в Украине подрабатывали банкноты старого образца, в частности абсолютное большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов: 200 гривен (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы), 500 24% и 41% соответственно) и 100 гривен (8% и 3% соответственно).

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