На одного украинца приходится 66 банкнот: сколько наличных денег в Украине

За 2023 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что темпы роста наличных денег в обращении в 2023 году оказались вдвое меньше, чем в 2022 году.

В НБУ напоминают, что за 2022 год этот показатель вырос на 14,1%, что объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения, вызванным началом полномасштабной войны и ракетного террора.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен

Также в НБУ рассказали интересные факты об обновленной статистике наличного обращения на 1 января 2024 года, а также о динамике монет и банкнот в обращении.

По данным регулятора, в наличном обороте находится 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 757,5 млрд. грн., а также 14,5 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,7 млрд. грн.

Кроме того, на одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

Как отмечают в НБУ, больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,2% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,6% и 1,4% от общего количества обращения соответственно).

"Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2023 году приходится на монеты номиналом в 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 54,2% по сравнению с началом 2023 года", - подчеркнули в НБУ.

Также значительно выросло количество оборотных монет номиналами 5, 2 и 1 гривна – на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно.

"Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их на соответствующие монеты, способные находиться в обращении гораздо дольше", - подчеркивают в финучреждении.

Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,5% по сравнению с началом 2023 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Среди банкнот за 2023 год наибольший прирост продемонстрировали банкноты номиналом 1000 гривен, их количество выросло на 62,3%, если сравнивать с началом прошлого года. Это является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают сохранять сбережения в высших номиналах банкнот", - подчеркнули в НБУ.

Там добавили, что среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 100 и 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 26,4% и 25,7% соответственно (в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1 грн). Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 21% и 15,1% соответственно), поскольку, как уже отмечалось, они постепенно изымаются из обращения и заменяются соответствующими монетами.

Украинцы предпочитают безналичные операции

Безналичные расчеты украинцев находятся на высоком уровне и дальше растут. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины.

Как сообщают в НБУ, больше всего совершенных операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой сети (73,6% и 47,0% соответственно) – совершено 1358,1 млн сделок на сумму 419,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту составляли треть по сумме (31,3%) и почти десятину по количеству (8,1%) всех безналичных операций. Оплата товаров и услуг в Интернете – 14,5% по сумме и 13,9% по количеству.

В НБУ отмечают, что средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой сети – 309 грн

с перевода с карты на карту – 1 854 грн

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 504 грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com