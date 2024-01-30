На одного українця припадає 66 банкнот: скільки готівки в обігу в Україні

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що темпи зростання готівки в обігу в 2023 році виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році.

В НБУ нагадують, що за 2022 рік цей показник зріс на 14,1%, що пояснюється високим рівнем невизначеності бізнесу та населення, зумовленим початком повномасштабної війни та ракетного терору.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривен

Також в НБУ розповіли цікаві факти про оновлену статистику готівкового обігу на 1 січня 2024 року, а також про динаміку монет та банкнот в обігу.

За даними регулятора, у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 757,5 млрд грн, а також 14,5 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,7 млрд грн.

Крім того, на одного жителя України на початок цього року припадало: 66 банкнот і 177 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).

Як зауважують в НБУ, найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,2 % від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,6% та 1,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

"Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2023 році припадає на монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 54,2% порівняно з початком 2023 року", - підкреслили в НБУ.

Також значно зросла кількість обігових монет номіналами 5, 2 та 1 гривня – на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно.

"Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх на відповідні монети, здатні перебувати в обігу значно довший час", - підкреслюють в фінустанові.

Найбільше ж за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,5% порівняно з початком 2023 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

№Серед банкнот за 2023 рік найбільший приріст продемонстрували банкноти номіналом 1000 гривень, їх кількість зросла на 62,3%, якщо порівнювати з початком минулого року. Це є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди воліють зберігати заощадження у вищих номіналах банкнот", - підкресли в НБУ.

Там додали, що водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 100 та 200 гривень, кількість яких у обігу торік зменшилася на 26,4% та 25,7% відповідно (внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1000 грн). Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 21% та 15,1% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Українці віддають перевагу безготівковим операціям

Безготівкові розрахунки українців перебувають на високому рівні й надалі зростають. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих банками України.

Як повідомляють в НБУ, найбільше здійснених операцій з використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі (73,6% та 47,0% відповідно) – здійснено 1358,1 млн операцій на суму 419,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку становили третину за сумою (31,3%) та майже десятину за кількістю (8,1%) усіх безготівкових операцій. Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,5% за сумою та 13,9% за кількістю.

У НБУ зазначають, що середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі – 309 грн

з переказу з картки на картку – 1 854 грн

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 504 грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com