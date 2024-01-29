НБУ ввів пам’ятну монету на честь охорони найвищих чиновників

Національний банк України 29 січня ввів у обіг нову пам’ятну монету "Управління державної охорони України". Як зазначає фінрегулятор, цей правоохоронний орган спеціального призначення посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки та оборони України.

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Військовослужбовці УДО виконують важливу роль у забезпеченні безпеки президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, а також вищих посадових осіб держави. Вони також охороняють високі іноземні делегації партнерів України на її території.

Монета має номінал 5 гривень. Її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм. Гурт монети – рифлений. Тираж – до 50 тисяч штук.

Дизайн монети створила художниця Олександра Кучинська. Скульптори - Володимир Дем’яненко та Анатолій Демяненко. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено емблему УДО, на матовому тлі – його девіз: "Державі. Народові. Закону".

На реверсі зображено композицію, що "символізує різні історичні періоди становлення України та захист держави українськими воїнами, хоробрість яких крізь покоління залишається незмінною".

Ліворуч міститься стилізований тризуб; у центрі – булава з шаблями та щитом, оздобленим козацьким хрестом, що уособлює владу, бойове побратимство та захист; а праворуч – фрагмент об’єктиву камери, що символізує сучасні технології в організації процесу охорони та безпеки.

Придбати пам’ятну монету можна буде з 7 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 20 тисяч пам’ятних монет, з них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч.

Крім того, вони поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк) в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок та місця продажу можна буде дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Нагадаємо також, що минулого місяця НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. На відміну від пам'ятних монет, що випускаються відносно невеликим тиражем, ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо в їх тираж 10 мільйонів штук.