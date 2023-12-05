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НБУ презентував пам’ятну монету, яка присвячена українським волонтерам
У Міжнародний день волонтера Національний банк України презентував нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!".
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що монета присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають і знаходять шляхи для вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України.
Як виглядає монета
На аверсі змальовано стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває волонтерство як одну з багатьох форм допомоги та всебічної підтримки ЗСУ й усім, хто постраждав під час збройної агресії РФ, є втіленням сили і єдності нації в часи надважких випробувань.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На реверсі – стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об’єднаної країни, що “переплетена” та згуртована задля досягнення спільної мети.
Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Маса монети становить 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Гурт монети – рифлений, а тираж – до 50 тисяч штук.
Як придбати монету?
З 6 грудня придбати пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!” можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").
Нагадаємо, Національний банк України з 24 листопада ввів в обіг нову пам’ятну монету "Рік Дракона" з присвятою Збройним Силам України номіналом 5 грн та тиражем у 80 тисяч штук.