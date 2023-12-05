НБУ презентовал памятную монету, посвященную украинским волонтерам

В Международный день волонтера Национальный банк Украины презентовал новую памятную монету номиналом 5 гривен "Страна супергероев. Спасибо волонтерам!".

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что монета посвящена украинским волонтерам, которые донатят, организуют сборы средств, приобретают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства, ищут и находят пути решения самых неотложных потребностей защитников и защитниц Украины.

Как выглядит монета

На аверсе изображено стилизованное изображение рук во время плетения маскировочной сетки, что символически раскрывает волонтерство как одну из многих форм помощи и всесторонней поддержки ВСУ и всем, кто пострадал во время вооруженной агрессии РФ, является воплощением силы и единства нации во времена сверхтяжелых испытаний.

На реверсе – стилизованная карта Украины в виде маскировочной сетки как символа объединенной страны, переплетенная и сплоченная для достижения общей цели.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Масса монеты составляет 16,5 г, диаметр – 35,0 мм. Группа монеты – рифленая, а тираж – до 50 тысяч штук.

Как приобрести монету?

С 6 декабря приобрести памятную монету “Страна супергероев. Спасибо волонтерам!” можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").

Напомним, Национальный банк Украины с 24 ноября ввел в обращение новую памятную монету "Год Дракона" с посвящением Вооруженным Силам Украины номиналом 5 грн и тиражом в 80 тысяч штук.