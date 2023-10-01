НБУ выпустил монету в честь борща: она выкрашена в соответствующий цвет

Национальный банк 29 сентября ввел в обращение памятные монеты, выпущенные в честь украинского борща. Как говорится на сайте финрегулятора, в том числе выпущены монеты из серебра номиналом 10 гривен.

Монета выпущена тиражом 2500 экземпляров, имеет массу драгоценного металла в чистоте 31,1 г, диаметр 38,6 мм. Художником выступил Николай Кочубей, скульптором – Владимир Атаманчук.

Кроме этого, выпущена аналогичная монета из нейзильбера диаметром 35 мм, массой 16,54 г и тиражом 75 тысяч штук. Она будет продаваться в красной сувенирной упаковке, на которой, в частности, изображены ингредиенты блюда - свекла, морковь и капуста.

"Мир наполнен кулинарными шедеврами, но самобытным блюдом, наиболее полно передающим вкус и многовековую культуру Украины, является украинский борщ. Для украинцев борщ – это больше, чем просто блюдо. С течением времени украинский борщ получил признание во всем мире, став символом украинской кухни и воплощением украинской традиции", - говорится в описании монеты.

Как указывают в Нацбанке, борщ уважают всюду, а рецепт приготовления передают из поколения в поколение. В 2022 году ЮНЕСКО внесла украинский борщ в перечень объектов нематериального культурного наследия, нуждающегося в охране, что призвано распространять знания о культурных и гастрономических традициях Украины по всему миру.

На аверсе монеты изображена хозяйка во время приготовления украинского борща на фоне печи, символизирующая "непрерывность жизни народа, тепло, уют, благополучие, семейное счастье", украшенной орнаментом с трипольским мотивом, олицетворяющим вековую историю и традицию приготовления борща.

На реверсе монет размещена стилизованная композиция, наполненная традиционным украинским колоритом и бытом: в центре изображена тарелка с борщом, "будто бурное озеро символизирующим глубинную украинскую культуру и традиции". А благодаря использованию тампопечати сам борщ на изображении имеет темно-красный цвет.