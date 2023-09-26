НБУ шокировал дизайном памятной монеты, посвященной энергетикам

Национальный банк Украины 26 сентября ввел в обращение новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!". Об этом говорится в сообщении финрегулятора.

Как свидетельствует информация на его сайте, монета номиналом в 5 гривен выполнена из нейзильбера и имеет тираж 50 тысяч штук, массу 16,54 г и диаметр 35 мм. Впрочем, ее внешний вид способен шокировать.

На монете нет никаких чисел и надписей, кроме слова "Украĭна" (через букву ĭ), а изображение выполнено в стиле детского рисунка. Указано, что дизайн был создан художником, иллюстратором и графическим дизайнером Сергеем Майдуковым. Ранее о сотрудничестве с ним НБУ не упоминал, так что, очевидно, это первый такой опыт.

"На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция, символизирующая энергетическую систему Украины. Ее образ воплощен в символическом соцветии подсолнечника, каждый лепесток которого, как фонарь, озаряет светом нашу страну. Он сияет, несмотря на вражеские ракетные обстрелы, как восход солнца, который обязательно наступит после самой страшной ночи", - попытались объяснить в Нацбанке.

Изображенное же на реверсе монеты в НБУ видят как стилизованный трезубец в виде трех незыблемых и сияющих глыб, который при повороте монеты "трансформируется в букву "Е" и является первой буквой слова "Енергетика".

Впрочем, несмотря на изображенное в сообщении, в нем финрегулятор утверждает, что монета выпущена с инверсно расположенными надписями: обозначением номинала монеты, года чеканки монеты (2023) и логотипом его банкнотно-монетного двора. Нацбанк при этом выпустил и презентационный видеоролик, в котором монета также показана без этих надписей.

Купить монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!" можно будет с 4 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Отметим, что соответствующая страница на данный момент недоступна. В каталоге же такой продукции на сайте Нацбанка изображение и описание новой монеты по состоянию на конец дня введения в обращения так и не были опубликованы.

Через интернет-магазин планируется продать лишь 10 тысяч указанных монет, а остальные начиная с октября будут постепенно реализовываться банками-дистрибьюторами (Укргзбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором.

Напомним при этом, что за прошлый год две украинские памятные монеты номиналом 5 и 10 гривен вошли в десятку лучших монет мира, одержав победу в номинациях "Самая художественная монета года" и "Лучшая монета о современном событии" соответственно.

Отметим также, что "Укрпочта" на днях представила новые почтовые марки с западным вооружением, изображенным художниками Александром и Сергеем Харуком, которые ранее создали для НБУ дизайн десятков различных памятных монет.