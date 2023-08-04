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НБУ презентовал монету номиналом 10 гривен, на реверсе которой изображен ЗРК Patriot (ФОТО)

Национальный банк посвятил оборотную памятную монету воинам противовоздушной обороны Украины. Фото: пресс-служба НБУ
Национальный банк посвятил оборотную памятную монету воинам противовоздушной обороны Украины. Фото: пресс-служба НБУ

Ко дню Воздушных сил ВСУ, который в Украине будут праздновать в воскресенье, 6 августа, Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету "ПВО – надежный щит Украины".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена подвигам и героизму воинов противовоздушной обороны, самоотверженно и ежедневно защищающих небо Украины.

По своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако ее реверс тематический и содержит военную символику.

На реверсе монеты изображена пусковая установка "Patriot" на фоне обнаруживающего цель стилизованного радара и надпись вверху по кругу: ППО – НАДЕЖНЫЙ ЩИТ УКРАИНЫ.

Аверс монеты – идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Фото 2 — НБУ презентовал монету номиналом 10 гривен, на реверсе которой изображен ЗРК Patriot (ФОТО)

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. Национальный банк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующего выдачи их клиентам.

Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "ПВО – надежный щит Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты "ПВО – надежный щит Украины" будет сформирована в специально оформленные ролики. Они будут реализовываться как сувенирная продукция с 09 августа 2023 года   интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк"). Украины". На сувенирной упаковке ролика изображена пусковая установка "Patriot". Тираж роликов – 20 тысяч штук.

Представили новую монету председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук и командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

"Сегодня мы презентуем нашу новую оборотную памятную монету "ПВО – надежный щит Украины", чтобы запечатлеть в металле победы подразделений, обеспечивающих противовоздушную оборону. Эти монеты будут ежедневно находиться в обращении и напоминать нам о героизме и подвигах воинов Вооруженных Сил Украины, тех, кому благодарим за спасенные жизни, мгновения покоя и непокоренное свободное небо над головой. Спасибо воинам противовоздушной обороны за каждую сбитую цель, за надежный щит над Украиной", – сказал глава НБУ.

Он также отметил, что введением в обращение новой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет. До конца 2023 г. планируется введение в обращение еще двух оборотных памятных монет, одна из которых будет посвящена Вооруженным Силам Украины.

В течение I полугодия 2023 года Нацбанк активно выпускал памятные монеты и медали, которые пользуются большим спросом - коллекционеры и обычные покупатели их просто разметали. Delo.ua исследовало, какие именно монеты НБУ выпустил за первое полугодие 2023 года и сколько сегодня на них можно заработать.

Автор:
Светлана Манько