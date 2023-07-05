Які пам’ятні монети випустив Нацбанк з початку року і як на них заробити

Протягом І півріччя 2023-го Нацбанк активно випускав пам’ятні монети і медалі, які користуються великим попитом - колекціонери та звичайні покупці їх просто розмітали. Delo.ua дослідило, які саме монети НБУ випустив за перше півріччя 2023 року і скільки сьогодні на них можна заробити.

Популярність пам'ятних монет НБУ останніх випусків має дві головні причини. Перша – доступність, адже практично всі монети і медалі були виготовлені з дешевого металу – нейзильбергу. А це дозволило встановити на них демократичну ціну. Друга – буремні події війни, під час яких суспільство перебуває на патріотичному підйомі, а люди обїективно бажають мати пам'ятну річ про ту чи іншу подію.

Цікаво, що за шість місяців Нацбанк випустив тільки одну пам’ятну банкноту – "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" – в лютому як у конверті (тираж – 99 952 шт.), так і в сувенірній упаковці (тираж – 200 тис.).

Цю банкноту, як пояснюють в НБУ, було введено в обіг "на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії Росії".

"Пам'ятаємо! Не пробачимо!"

На сайті НБУ вона (в сувенірній упаковці) відмічена як продукція з найбільшою популярністю. Її вартість складає 195 грн, хоча її номінал – 20 грн. Станом на 3 липня на складі Нацбанку лишилось лише 750 екземплярів із 200 тис. При тому, що тираж цієї купюри великий, перекупки подеколи просять за неї вчетверо більше – до 800 грн.

Що ж стосується цієї купюри в конверті, то її вже розмели так само, як і монети з медалями.

Що цікаво, першу пам’ятну монету під час війни Нацбанк випустив аж у липні 2022-го – "В єдності – сила". Іншими словами – з перервою у пів року від випуску останньої довоєнної монети, присвяченої XXIV зимовим Олімпійським іграм.

Монета "В єдності сила" була випущена в нейзильбері (тираж – 75 тис., ціна НБУ – 232 грн) і сріблі (тираж – 5 тис., ціна НБУ – 2,21 тис. грн). Обох типів у магазині Нацбанку вже немає. За монету в нейзильбері перекупки просять по 300 грн. Але в сріблі – по 4 тис. грн., а іноді – й по 5,6 тис. грн.

"В єдності – сила"

Приміром, якби хтось придбав на початку продажу 10 срібних монет, а потім продав їх навіть за найменшою ціною, що можна знайти на нумізматичних сайтах (4 тис. грн), то це б дало дохід у майже 20 тис. грн. Можна сказати, що ця срібна монета стала справжнім хітом.

Найбільше перекупи заробляють на монетах з нейзильберу

Сьогодні тиражі монет і медалей НБУ практично не відрізняються по обсягу від довоєнних. І так само працює принцип за яким чим тираж менший, тим монета дорожча. І тим більше на ній заробляють перекупи, реалізуючи їх колекціонерам і просто охочим придбати сувенір.

Однак не варто забувати, що вартість перепродажу такої продукції залежить не тільки від тиражу, а й від металу і його ваги, якщо йдеться про золото чи срібло. Якщо нейзильберову продукцію перепродати просто, то монети з дорогоцінних металів – набагато складніше, тому по них і менша маржа.

У І півріччі НБУ не випускав золотих монет. Проте цей принцип видно на прикладі золотих випусків попередніх років. Наприклад, до сьогоднішнього дня НБУ так і не вдалося розпродати весь тираж золотої монети "Надання Томосу про автокефалію", який викарбували ще 2019 року. Тираж – 1,5 тис., а на складі лежить ще 360 штук.

Другий яскравий приклад – золота монета "Тарас Шевченко" у футлярі. Цю монету НБУ випустив ще далекого 1996 року тиражем у 10 тис. штук. На сьогодні на складі лишаються непродпаними ще 196 екземплярів.

Найбільше перекупи заробляють якраз на нейзильберовій продукції, бо її простіше продати. Та й у відсотковому вимірі націнка тут найбільша. При перепродажі нейзильберової продукції націнка (залежно від тиражу) може складати щонайменше 90-150% .

Для прикладу: стартова націнка по срібних монетах вже зміщується до 70-120% . У золоті вона ще менша. Охочих її купляти мало. Наприклад, найдешевша зараз золота монета на сайті НБУ коштує понад 40 тис. грн ("Ластівчине гніздо" – тираж 4 тис. штук, з яких на складі все ще 108 штук).

До слова, Нацбанк, реалізуючи пам’ятні монети, виграє двічі. По-перше, просто заробляє шляхом націнки на продукцію. І це не кажучи про те, що собівартість нейзильберової продукції зазвичай набагато менша за номінал.

По-друге, такими монетами НБУ "абсорбує грошову масу". Нацбанк, випускаючи пам’ятні гроші з певним номіналом, розуміє, що хоч вони й пішли в оборот, їх не використовуватимуть при купівлі-продажу товарів. Іншими словами, ці гроші "осідають" і хоч несуттєво, але гальмують інфляцію.

Пам'ятні монети України

Протягом І півріччя 2023-го Нацбанк випустив чотири пам’ятні монети (дві з них в сувенірній упаковці).

Монета "Василь Кричевський"

Тираж оголошений і фактичний – 30 тис., номінал – 2 грн, нейзильбер

Перша ювілейна монета, яку Нацбанк випустив цього року, була присвячена 150-річчю від дня народження однієї з найпотужніших постатей українського мистецтва кінця XIX – середини XX ст. Василя Кричевського.

Якщо відкрити каталог монет у магазині НБУ, то інформації по ній немає, але на нумізматичних сайтах за неї просять "копійки" – 125-130 грн.

Монета "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська"

Оголошений і фактичний тираж – 20 тис., номінал – 5 грн, нейзильбер

"Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська"

Свою другу пам’ятну монету Нацбанк присвятив рисі євразійській, занесеній до Червоної книги.

Цю монету Нацбанк ще окремо випустив з сувенірною упаковкою з таким же тиражем і теж у нейзильбері. Всі монети цього типу розпродано. Зазначена ціна на сайті НБУ – 218 грн, а на нумізматичних сайтах за неї вже просять 400 грн. Націнка майже вдвічі.

Найбільшою популярністю серед колекціонерів з продажу такої продукції користуються NewAuction, OLX та Violity.

Монета "Павло Скоропадський"

Тираж оголошений і фактичний – 30 тис., номінал – 2 грн, нейзильбер

Третя монета НБУ присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України Павла Скоропадського. Вартість на сайті НБУ – 56 грн. На складі НБУ цієї монети вже не залишилося, а ціна перепродажу складає 120-200 грн.

Монета "Народжений в Україні"

Фактичні й оголошені тираж у сріблі й футлярі – 5 тис., а в нейзильбері в сувенірній упаковці – 75 тис.

"Народжений в Україні"

Остання монета І півріччя – "Народжений в Україні", присвячена "маленьким українцям, які несуть в собі животворне коріння віків і сучасності, місце і час народження яких на цій землі не випадкові".

Це – єдина монета, яку Нацбанк в І півріччі випустив ще й у сріблі, але з трохи меншим діаметром, ніж в нейзильбері. Нейзильберова монета передбачає ще й відповідну сувенірну упаковку. Заявлена ціна монет у сріблі – 1,2 тис. грн, а в нейзильбері – 135 грн. Жодної монети цього типу в продажі на сайті НБУ вже немає.

За нейзильберову монету перекупки беруть по 200-300 грн, а за срібну – 3 тис. грн. По сріблу націнка у 2,5 раза.

Медалі Національного банку

Протягом І півріччя НБУ випустив п'ять медалей, більшість з яких присвячені містам (всі в нейзильбері). На відміну від монет, у медалях оголошений і фактичний тираж сильно відрізняються, що свідчить про те, що Нацбанк їх ще буде чеканити.

Всі медалі Нацбанк вже розпродав, тому колекціонерам лишається тільки очікувати на новий тираж або платити дещо більше на аукціонах чи нумізматичних сайтах.

Медаль "Місто героїв – Охтирка"

Оголошений і фактичний тираж – 100 тис. і 50 тис. відповідно

"Місто героїв – Охтирка"

Цю пам’ятну медаль було присвячена місту, "яке прийняло на себе величезний удар із перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Охтирка опинилася в оточенні російських військ, зазнала численних авіаційних і ракетних обстрілів". Вартість монет на сайті НБУ складала всього лише 64 грн.

Купити монети на нумізматичних сайтах можна по 100 грн.

Медаль "Місто героїв - Волноваха"

Оголошений і фактичний тираж – 100 тис. і 50 тис. відповідно

"Місто героїв - Волноваха"

Другу пам’ятну медаль присвячено відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії росії проти України. На сайті Нацбанку вартість – 50 грн. На нумізматичних сайтах вартість монет – ті ж 100 грн.

Медаль "Місто героїв – Чернігів"

Оголошений і фактичний тираж – 100 тис. і 55 тис. відповідно

"Місто героїв – Чернігів"

Третю медаль НБУ присвятив відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення РФ в Україну перебувало під цілодобовими обстрілами. Ціна на сайті НБУ – 64 грн. Перекупки просять по 130 грн. Націнка – вдвічі.

Медаль "Місто героїв – Миколаїв"

Оголошений і фактичний тираж – 100 тис. і 55 тис. відповідно

"Місто героїв – Миколаїв"

Останню медаль Нацбанк, як йдеться на його сайті, присвятив "відзначенню подвигу та стійкості мешканців міста корабелів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України". Ціна НБУ – 64 грн, а серед колекціонерів – 100 грн.

Медаль "Маріупольський драмтеатр – місце невимовного болю"

Оголошений і фактичний тираж – 30 тис.)

"Маріупольський драмтеатр – місце невимовного болю"

Тут медаль, звісно, присвячена одній з найтрагічніших сторінок, що увійшла в історію жорстоких злочинів російської армії проти цивільного населення України. Заявлена вартість в НБУ – 64 грн. Перекупки просять за неї по 100-130 грн.

Є одне але

Якщо підсумувати, то на купівлі-продажу монет, банкнот чи медалей найбільше можна заробити якраз на великій кількості операцій: придбанні якомога більшої кількості екземплярів в нейзильбері. Тут дохід іноді може перевищити, залежно від тиражу, і 200%. По срібних монетах дохідність менша – 100%-150%. По золотій продукції дуже рідко можна отримати 100% вартості, але в абсолютних показниках мова може йти про тисячі гривень і навіть десятки тисяч .

Прикметно, що на сайті НБУ є обмеження на купівлю – як правило, по екземпляру на руки зареєстрованому користувачу. Однак ніхто не забороняє зареєструватися на сайті десятками різних способів.

Другий варіант гуртової купівлі – банки-дистриб'ютори. Сьогодні дистриб'юторами нумізматичної продукції Нацбанку виступають чотири банки:

Приватбанк,

Укргазбанк,

Таскомбанк

Радабанк.

Перші два державні отримують по чверті тиражів продукції, а решта – по 10%. Про наявність товару належить дізнаватись у кожному відділенні окремо.