Какие памятные монеты выпустил Нацбанк с начала года и как на них заработать

В течение I полугодия 2023 года Нацбанк активно выпускал памятные монеты и медали, которые пользуются большим спросом – коллекционеры и обычные покупатели их просто разметали. Delo.ua исследовало, какие именно монеты НБУ выпустил за первое полугодие 2023 года и сколько сегодня на них можно заработать.

Популярность памятных монет НБУ последних выпусков имеет две главные причины. Первая – доступность, ведь практически все монеты и медали были изготовлены из дешевого металла – нейзильбера. А это позволило установить на них демократическую цену. Вторая – бурные события войны, во время которых общество находится на патриотическом подъеме, а люди объективно желают иметь памятную вещь о том или ином событии.

Интересно, что за шесть месяцев Нацбанк выпустил только одну памятную банкноту – "Помним! Не простим!" – в феврале как в конверте (тираж – 99 952 шт.), так и в сувенирной упаковке (тираж – 200 тыс.).

Эта банкнота, как объясняют в НБУ, была введена в обращение "в знак стойкости, несгибаемости, героизма и силы духа украинского народа, которые он проявляет в борьбе против вооруженной агрессии России".

"Помним! Не простим!"

На сайте НБУ она (в сувенирной упаковке) отмечена как продукция с наибольшей популярностью. Ее стоимость составляет 195 грн., хотя ее номинал – 20 грн. По состоянию на 3 июля на складе Нацбанка осталось всего 750 экземпляров из 200 тыс. При том, что тираж этой купюры велик, перекупки иногда просят за нее в четыре раза больше – до 800 грн.

Что касается этой купюры в конверте, то ее уже размели так же, как и монеты с медалями.

Что интересно, первую памятную монету во время войны Нацбанк выпустил в июле 2022-го – "В единстве – сила". Другими словами – с перерывом в полгода от выпуска последней довоенной монеты, посвященной XXIV зимним Олимпийским играм.

Монета "В единстве сила" была выпущена в нейзильбере (тираж – 75 тыс., цена НБУ – 232 грн) и серебре (тираж – 5 тыс., цена НБУ – 2,21 тыс. грн). Оба типа в магазине Нацбанка уже нет. За монету в нейзильбере перекупку просят по 300 грн. Но в серебре – по 4 тыс. грн., а иногда – и по 5,6 тыс. грн.

"В единстве – сила"

Например, если бы кто-то приобрел в начале продаж 10 серебряных монет, а затем продал их даже по самой низкой цене, которую можно найти на нумизматических сайтах (4 тыс. грн), то это дало бы доход почти в 20 тыс. грн. Можно сказать, что серебряная монета стала настоящим хитом.

Больше перекупы зарабатывают на монетах из нейзильбера

Сегодня тиражи монет и медалей НБУ практически не отличаются по объему от довоенных. И так же работает принцип, по которому чем тираж меньше, тем монета дороже. И тем более на ней зарабатывают перекупы, реализуя их коллекционерам и просто желающим приобрести сувенир.

Однако не стоит забывать, что стоимость перепродажи такой продукции зависит не только от тиража, но и от металла и его веса, если речь идет о золоте или серебре. Если нейзильберовую продукцию перепродать просто, то монеты из драгоценных металлов гораздо сложнее, поэтому по ним и меньшая маржа.

В I полугодии НБУ не выпускал золотые монеты. Однако этот принцип виден на примере золотых выпусков предыдущих лет. К примеру, до сегодняшнего дня НБУ так и не удалось распродать весь тираж золотой монеты "Предоставление Томосу об автокефалии", который отчеканили еще в 2019 году. Тираж – 1,5 тыс., а на складе лежит еще 360 штук.

Второй яркий пример – золотая монета Тарас Шевченко в футляре. Эту монету НБУ выпустил еще в далеком 1996 году тиражом в 10 тыс. штук. На сегодняшний день на складе остаются непроданными еще 196 экземпляров.

Больше перекупы зарабатывают как раз на нейзильберовой продукции, потому что ее проще продать. Да и в процентном измерении наценка здесь самая большая. При перепродаже нейзильберовой продукции наценка (в зависимости от тиража) может составлять не менее 90-150%.

Для примера: стартовая наценка по серебряным монетам уже смещается до 70-120% . В золоте она еще меньше. Желающих ее покупать мало. Например, самая дешевая сейчас золотая монета на сайте НБУ стоит более 40 тыс. грн ("Ласточкино гнездо" – тираж 4 тыс. штук, из которых на складе все еще 108 штук).

К слову, Нацбанк, реализуя памятные монеты, выигрывает дважды. Во-первых, просто зарабатывает путём наценки на продукцию. И это не говоря о том, что себестоимость нейзильберовой продукции обычно намного меньше номинала.

Во-вторых, такими монетами НБУ "абсорбирует денежную массу". Нацбанк, выпуская памятные деньги с определенным номиналом, понимает, что, хотя они и пошли в оборот, их не будут использовать при купле-продаже товаров. Другими словами, эти деньги "оседают" и хоть несущественно, но тормозят инфляцию.

Памятные монеты Украины

В течение I полугодия 2023 года Нацбанк выпустил четыре памятных монеты (две из них в сувенирной упаковке).

"Василий Кричевский" (тираж объявлен и фактический – 30 тыс., номинал – 2 грн, нейзильбер)

Первая юбилейная монета , которую Нацбанк выпустил в этом году, была посвящена 150-летию со дня рождения одной из мощнейших фигур украинского искусства конца XIX – середины XX ст. Василия Кричевского.

Если открыть каталог монет в магазине НБУ, то информации по ней нет, но на нумизматических сайтах за нее просят копейки – 125-130 грн.

"Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская" (объявленный и фактический тираж – 20 тыс., номинал – 5 грн, нейзильбер)

"Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская"

Свою вторую памятную монету Нацбанк посвятил евразийской черте, занесенной в Красную книгу.

Эту монету Нацбанк еще по отдельности выпустил с сувенирной упаковкой с таким же тиражом и тоже в нейзильбере. Все монеты этого типа распроданы. Указанная цена на сайте НБУ – 218 грн., а на нумизматических сайтах за нее уже просят 400 грн. Наценка почти вдвое.

Наибольшей популярностью среди коллекционеров по продаже такой продукции пользуются NewAuction , OLX и Violity.

"Павел Скоропадский" (тираж объявлен и фактический – 30 тыс., номинал – 2 грн, нейзильбер)

Третья монета НБУ посвящена 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины Павла Скоропадского. Стоимость на сайте НБУ – 56 грн. На складе НБУ этой монеты уже не осталось, а цена перепродажи составляет 120–200 грн.

"Рожденный в Украине" (фактические и объявленные тираж в серебре и футляре – 5 тыс., а в нейзильбере в сувенирной упаковке – 75 тыс.)

"Рожденный в Украине"

Последняя монета I полугодия – "Рожденный в Украине", посвященная "маленьким украинцам, которые несут в себе животворные корни веков и современности, место и время рождения которых на этой земле не случайны".

Это единственная монета, которую Нацбанк в I полугодии выпустил еще и в серебре, но с чуть меньшим диаметром, чем в нейзильбере. Нейзильберова монета предусматривает соответствующую сувенирную упаковку. Заявленная цена монет в серебре – 1,2 тыс. грн, а в нейзильбере – 135 грн. Никакой монеты этого типа в продаже на сайте НБУ уже нет.

За нейзильберовую монету перекупки берут по 200-300 грн., а за серебряную – 3 тыс. грн. По серебру наценка в 2,5 раза.

Медали Национального банка

В течение I полугодия НБУ выпустил пять медалей, большинство из которых посвящены городам (все в нейзильбере). В отличие от монет, в медалях объявленный и фактический тираж сильно разнятся, что свидетельствует о том, что Нацбанк их еще будет чеканить.

Все медали Нацбанк уже распродал, поэтому коллекционерам остается только ожидать нового тиража или платить несколько больше на аукционах или нумизматических сайтах.

"Город героев – Ахтырка" (объявленный и фактический тираж – 100 тыс. и 50 тыс. соответственно)

"Город героев – Ахтырка"

Эта памятная медаль была посвящена городу, "принявшему на себя огромный удар с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Ахтырка оказалась в окружении российских войск, подверглась многочисленным авиационным и ракетным обстрелам". Стоимость монет на сайте НБУ составляла всего 64 грн.

Купить монеты на нумизматических сайтах можно по 100 грн.

"Город героев - Волноваха" (объявленный и фактический тираж – 100 тыс. и 50 тыс. соответственно)

"Город героев - Волноваха"

Вторая памятная медаль посвящена празднованию подвига, массового героизма и устойчивости граждан, выявленных во время защиты города Волноваха от вооруженной агрессии россии против Украины. На сайте Нацбанка стоимость – 50 грн. На нумизматических сайтах стоимость монет – те же 100 грн.

"Город героев – Чернигов" (объявленный и фактический тираж – 100 тыс. и 55 тыс. соответственно)

"Город героев – Чернигов"

Третью медаль НБУ посвятил празднованию подвига, массового героизма и стойкости граждан города, которое с первых часов вторжения РФ в Украину находилось под круглосуточными обстрелами. Цена на сайте НБУ – 64 грн. Перекупки просят по 130 грн. Наценка – вдвое.

"Город героев – Николаев" (объявленный и фактический тираж – 100 тыс. и 55 тыс. соответственно)

"Город героев – Николаев"

Последнюю медаль Нацбанк, как говорится на его сайте, посвятил "празднованию подвига и устойчивости жителей города корабелов, который стал настоящей крепостью на пути российских захватчиков на юге Украины". Цена НБУ – 64 грн, а среди коллекционеров – 100 грн.

"Мариупольский драмтеатр – место невыразимой боли" (объявленный и фактический тираж – 30 тыс.).

"Мариупольский драмтеатр – место невыразимой боли"

Здесь медаль, конечно, посвящена одной из самых трагических страниц, вошедших в историю жестоких преступлений российской армии против гражданского населения Украины. Заявленная стоимость в НБУ – 64 грн. Перекупки просят за нее по 100–130 грн.

Есть одно но

Если подытожить, то на купле-продаже монет, банкнот или медалей больше всего можно заработать как раз на большом количестве сделок: приобретении как можно большего количества экземпляров в нейзильбере. Здесь доход иногда может превысить в зависимости от тиража и 200%. По серебряным монетам доходность меньше – 100%-150%. По золотой продукции очень редко можно получить 100% стоимости, но в абсолютных показателях речь может идти о тысячах гривен и даже о десятках тысяч. .

Примечательно, что на сайте НБУ есть ограничения на покупку – как правило, по экземпляру на руки зарегистрированному пользователю. Однако никто не запрещает зарегистрироваться на сайте десятками разных способов.

Второй вариант оптовой покупки – банки-дистрибьюторы. Сегодня дистрибьюторами нумизматической продукции Нацбанка выступают четыре банка:

ПриватБанк,

Укргазбанк,

Таскомбанк

Радобанк.

Первые два государственных получают по четверти тиражей продукции, а остальные – по 10%. О наличии товара следует узнавать в каждом отделении отдельно.