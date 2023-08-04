НБУ презентував монету номіналом 10 гривень, на реверсі якої зображений ЗРК Patriot (ФОТО)

До дня Повітряних сил ЗСУ, яке в Україні святкуватимуть у неділю, 6 серпня, Національний банк випустив нову обігову пам’ятну монету "ППО – надійний щит України".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена подвигам і героїзму воїнів протиповітряної оборони, які самовіддано та щоденно боронять небо України.

За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс – тематичний та містить військову символіку.

На реверсі монети зображено пускову установку "Patriot" на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль, та напис угорі по колу: ППО – НАДІЙНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ.

Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься. Національний банк підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшого видавання їх клієнтам.

Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "ППО – надійний щит України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "ППО – надійний щит України" буде сформована в спеціально оформлені ролики. Вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 09 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк"). До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет "ППО – надійний щит України". На сувенірній упаковці ролика зображено пускову установку "Patriot". Тираж роликів – 20 тисяч штук.

Презентували нову монету голова Національного банку України Андрій Пишний, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук та командувач повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

"Сьогодні ми презентуємо нашу нову обігову пам'ятну монету "ППО – надійний щит України", щоб вкарбувати в металі звитягу підрозділів, які забезпечують протиповітряну оборону. Ці монети щодня перебуватимуть в обігу та нагадуватимуть нам про героїзм та подвиги воїнів Збройних Сил України, про тих, кому завдячуємо за врятовані життя, миті спокою та нескорене вільне небо над головою. Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ціль, за надійний щит над Україною", – сказав голова НБУ.

Він також зауважив, що уведенням в обіг цієї нової монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам'ятних монет. До кінця 2023 року планується введення в обіг ще двох обігових пам'ятних монет, одна з яких буде присвячена Збройним Силам України.

Протягом І півріччя 2023-го Нацбанк активно випускав пам’ятні монети і медалі, які користуються великим попитом - колекціонери та звичайні покупці їх просто розмітали. Delo.ua дослідило, які саме монети НБУ випустив за перше півріччя 2023 року і скільки сьогодні на них можна заробити.