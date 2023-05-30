НБУ ввів пам'ятну монету на честь 150-річчя Скоропадського

Національний банк України 30 травня ввів у обіг пам'ятну монету, випущену з нагоди 150-річчя від дня народження українського державного, політичного діяча та воєначальника Павла Скоропадського (1873-1945), проголошеного в 1918 році гетьманом України.

Як зазначають у Нацбанку, Скоропадський, що був нащадком старовинного українського козацько-шляхетського роду, став непересічною особистістю, яка зробила значний внесок у розвиток української держави.

"Скоропадський після приходу до влади приділяв велику увагу вирішенню економічно-фінансових проблем держави, запровадив земельні реформи, розбудовував збройні сили Української Держави, також значними були досягнення у сфері національно-культурної політики – він сприяв створенню в Україні цілої низки національно-державних наукових і культурно-освітніх інституцій", - йдеться в описі монети.

Зокрема, за сприяння гетьмана було відкрито Українську академію наук, Національний архів, Національну бібліотеку Української Держави, два державних університети – у Києві та Кам’янці-Подільському, 150 українських шкіл та багато інших освітніх та культурних закладів.

Зазначається, що менше ніж за вісім місяців його владування відбулися "суттєві зрушення в організації економічного життя, оздоровленні фінансів". Зокрема, в НБУ вказують, що в "Грамоті до всього українського народу" від 29 квітня 1918 року було проголошено, що права приватної власності як фундаменту культури і цивілізації відбудовуються в повній мірі.

"За сім з половиною місяців гетьманату в країні встановилася економічна стабільність. Планувалося заснувати Державний земельний банк, який мав забезпечити селян дешевим і вигідним кредитом і допомогти їм у придбанні землі, щоб створити економічно потужний клас середнього і заможного селянства", - нагадують в Нацбанку.

На аверсі пам'ятної монети розміщено на тлі стилізованого майва прапорів трикутник (віньєтка Георгія Нарбута), що символізує певний культурний, економічний розквіт Української Держави за гетьманату Скоропадського, який обрамляють написи "Українізація", "Освіта" та "Гривня". На реверсі монети праворуч розміщено портрет Скоропадського, а ліворуч – композицію, що символізує події Української революції.

Номінал монети складає 2 гривні, виготовлена вона з нейзильберу, має масу 12,8 г та діаметр 31 мм. Художниками виступили Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, скульпторами - Анатолій Демяненко та Володимир Атаманчук.