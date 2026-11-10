Литва посилює контроль за російським зерном: вантажі можуть повертати або знищувати

Литва посилює перевірки зерна з Росії та Білорусі, яке проходить через її порти. Без підтвердження походження вантажі не пропускатимуть через митницю, їх доведеться повертати або знищувати.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Яке зерно перевірятимуть

Литва почала перевіряти російське та білоруське зерно ще у вересні. Причиною стали підозри, що частину продукції зібрали на окупованих Росією українських територіях.

Наразі нові вимоги стосуватимуться пшениці, ячменю, кукурудзи та насіння соняшнику, які відправляють на експорт із Росії або Білорусі через Клайпеду. Митний контроль таких вантажів призупинятимуть до отримання результатів аналізів.

"Тестування може тривати два місяці або більше. Якщо заявлене походження виявиться шахрайським, вантаж доведеться повернути або знищити", – заявив представник Міністерства сільського господарства Литви.

У Литві немає лабораторії, яка може провести необхідні дослідження, тому зразки доведеться відправляти за кордон. Усі витрати на зберігання, перевірки, повернення або знищення продукції оплачуватимуть експортери.

Балтійські країни хочуть обмежити транзит

Санкції ЄС забороняють імпорт російського зерна, однак його транзит через територію Євросоюзу залишається дозволеним. Водночас Естонія, Латвія та Литва прагнуть домогтися заборони такого транзиту на рівні ЄС. Минулого місяця три країни запропонували відповідні обмеження.

Водночас після атак на судна та портову інфраструктуру в Чорному морі поставки російської та української пшениці через Азово-Чорноморські порти майже зупинилися із середини серпня, тому Росія шукає альтернативні маршрути.

Раніше повідомлялося, що країни Балтії закликають ЄС заборонити транзит російського зерна.