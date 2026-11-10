Литва усиливает контроль за российским зерном: грузы могут возвращать или уничтожать

Литва усиливает проверки зерна из России и Беларуси, проходящего через ее порты. Без подтверждения происхождения грузы не будут пропускаться через таможню, их придется возвращать или уничтожать.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Какое зерно будут проверять

Литва начала проверять российское и белорусское зерно еще в сентябре. Причиной послужили подозрения, что часть продукции собрали на оккупированных Россией украинских территориях.

Теперь новые требования будут касаться пшеницы, ячменя, кукурузы и семян подсолнечника, отправляемых на экспорт из России или Беларуси через Клайпеду. Таможенный контроль таких грузов будет приостановлен до получения результатов анализов.

"Тестирование может длиться два месяца или больше. Если заявленное происхождение окажется мошенническим, груз придется вернуть или уничтожить ", – заявил представитель Министерства сельского хозяйства Литвы.

В Литве нет лаборатории, которая может провести необходимые исследования, поэтому образцы придется отправлять за границу. Все расходы по хранению, проверке, возврату или уничтожению продукции будут оплачивать экспортеры.

Балтийские страны хотят ограничить транзит

Санкции ЕС запрещают импорт российского зерна, однако его транзит через территорию Евросоюза остается разрешенным. В то же время, Эстония, Латвия и Литва стремятся добиться запрета такого транзита на уровне ЕС. В прошлом месяце три страны предложили соответствующие ограничения.

В то же время, после атак на суда и портовую инфраструктуру в Черном море поставки российской и украинской пшеницы через Азово-Черноморские порты почти остановились с середины августа, поэтому Россия ищет альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что страны Балтии призывают ЕС запретить транзит российского зерна.