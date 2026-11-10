UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Наличный курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Литва усиливает контроль за российским зерном: грузы могут возвращать или уничтожать

зерно
Литва вводит жесткие проверки зерна из России и Белоруссии в порту Клайпеда / Depositphotos

Литва усиливает проверки зерна из России и Беларуси, проходящего через ее порты. Без подтверждения происхождения грузы не будут пропускаться через таможню, их придется возвращать или уничтожать.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Какое зерно будут проверять

Литва начала проверять российское и белорусское зерно еще в сентябре. Причиной послужили подозрения, что часть продукции собрали на оккупированных Россией украинских территориях.

Теперь новые требования будут касаться пшеницы, ячменя, кукурузы и семян подсолнечника, отправляемых на экспорт из России или Беларуси через Клайпеду. Таможенный контроль таких грузов будет приостановлен до получения результатов анализов.

"Тестирование может длиться два месяца или больше. Если заявленное происхождение окажется мошенническим, груз придется вернуть или уничтожить ", – заявил представитель Министерства сельского хозяйства Литвы.

В Литве нет лаборатории, которая может провести необходимые исследования, поэтому образцы придется отправлять за границу. Все расходы по хранению, проверке, возврату или уничтожению продукции будут оплачивать экспортеры.

Балтийские страны хотят ограничить транзит

Санкции ЕС запрещают импорт российского зерна, однако его транзит через территорию Евросоюза остается разрешенным. В то же время, Эстония, Латвия и Литва стремятся добиться запрета такого транзита на уровне ЕС. В прошлом месяце три страны предложили соответствующие ограничения.

В то же время, после атак на суда и портовую инфраструктуру в Черном море поставки российской и украинской пшеницы через Азово-Черноморские порты почти остановились с середины августа, поэтому Россия ищет альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что страны Балтии призывают ЕС запретить транзит российского зерна.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности