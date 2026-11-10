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Взяли под стражу в зале суда: бывший руководитель порта "Черноморск" получил 10 лет тюрьмы

Черноморский морской торговый порт
Суд назначил суровое наказание бывшему руководителю государственного порта за коррупцию / Depositphotos

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес обвинительный приговор в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ГП “Морской торговый порт ”Черноморск”.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Согласно решению суда от 10 ноября 2026 года, бывшему главе госпредприятия назначено 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Приговор предусматривает полную конфискацию имущества, в том числе 1/2 части нежилого помещения, земельный участок, автомобиль Volkswagen Touareg 2007 года выпуска и 2 тысячи долларов США.

Кроме того, суд лишил экс-глава порта права занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях любой формы собственности, сроком на 3 года.

К моменту вступления приговора в законную силу коллегия судей изменила осужденному меру пресечения из денежного залога на содержание под стражей. Экс-чиновника задержали и взяли под стражу непосредственно в зале заседаний.

Напомним, в сентябре 2025 года в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создало конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года - ГП "Ильичевский морской торговый порт") - один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области. Был основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.

Автор:
Татьяна Бессараб

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