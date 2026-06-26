Концессия терминалов в порту "Черноморск": какие компании прошли в следующий этап конкурса

Министерство развития общин и территорий Украины завершило предварительный отбор участников конкурса на концессию Первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск". Этот проект претендует на статус самой большой инвестиции в истории украинских портов и должен привлечь сотни миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Среди участвующих в конкурсе компаний — одни из крупнейших портовых операторов в мире. Это четкий сигнал того, что бизнес готов инвестировать в Украину, когда видит понятные правила, качественно подготовленные проекты и настоящее партнерство с государством", — подчеркнул Кулеба.

Список участников

До следующего этапа отбора, который проходит в формате конкурентного диалога, прошли четыре претендента. В списке финалистов оказались следующие компании и объединения:

APM Terminals BV;

консорциум Mariner и TAS;

Yilport Holding Anonim Şirketi;

консорциум Abu Dhabi Ports Company PJSC и SKF Holdings UK LTD.

Передача терминалов в концессию позволит модернизировать портовую инфраструктуру, увеличить объемы перевалки грузов и создать новые рабочие места без привлечения государственных средств.

Ключевые требования проекта

Государство определило четкие финансовые, технические и социальные обязательства для участников конкурса:

концессия терминала на 35 лет;

не менее 40 млн долларов инвестиций в течение всего срока концессии;

поддержка пропускной способности на уровне около 2 млн. тонн грузов ежегодно с потенциалом дальнейшего роста;

ежегодные концессионные платежи государству;

сохранение и создание новых рабочих мест.

Напомним, в сентябре 2025 года в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создало конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

13 мая процедура концессии первого и контейнерного терминалов в порту Черноморск официально перешла к этапу конкурентного диалога.