Кремль требует от Apple объяснений из-за удаления российских приложений из App Store

В Кремле требуют от американской корпорации Apple объяснений из-за удаления из магазина App Store нескольких российских мобильных приложений, связанных с интернет-компанией VK.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Подконтрольная российскому государству технологическая компания VK заявила, что ее сервисы заблокировали "без предупреждения или объяснения", несмотря на то, что сама компания никогда не находилась под санкциями США. В то же время в Apple отметили, что соблюдают законы стран, в которых работают, и удалили приложения VK для выполнения санкционных требований.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что профильные российские ведомства обратятся к корпорации напрямую. По его словам, если Apple не даст объяснений, Москва "сделает соответствующие выводы по продолжению любого сотрудничества с этой компанией". Также Песков предложил недовольным россиянам переходить на устройства с операционной системой Android.

Российский контроль над интернетом и мессенджер MAX

Россия ограничивает использование иностранных технологических платформ с 2022 года, пытаясь продвигать собственные интернет-сервисы и усиливать контроль над онлайн-пространством.

Государственный мессенджер: власти РФ активно поощряют граждан загружать созданный компанией VK государственный мессенджер MAX. Сейчас он обязателен для предварительной установки на все мобильные телефоны и планшеты, продаваемые в России.

Санкции против руководства: хотя сама компания VK не находится под санкциями Запада, ее главный исполнительный директор Владимир Кириенко находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Его отец Сергей Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что все мобильные телефоны россиян поставят на государственный учет. В России был одобрен закон, который позволит запустить базу идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). На основе этого номера будет сформирована государственная база данных со сведениями обо всех разрешенных и запрещенных к использованию смартфонах, планшетах, модемах и смарт-часах.