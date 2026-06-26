Кремль вимагає від Apple пояснень через видалення російських додатків з App Store

У Кремлі вимагають від американської корпорації Apple пояснень через видалення з магазину App Store кількох російських мобільних додатків, пов'язаних з інтернет-компанією VK.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Підконтрольна російській державі технологічна компанія VK заявила, що її сервіси заблокували "без попередження чи пояснення", попри те, що сама компанія ніколи не перебувала під санкціями США. Водночас в Apple зазначили, що дотримуються законів країн, у яких працюють, і видалили додатки VK для виконання санкційних вимог.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що профільні російські відомства звернуться до корпорації напряму. За його словами, якщо Apple не надасть пояснень, Москва "зробить відповідні висновки щодо продовження будь-якої співпраці з цією компанією". Також Пєсков запропонував незадоволеним росіянам переходити на пристрої з операційною системою Android.

Російський контроль над інтернетом та месенджер MAX

Росія обмежує використання іноземних технологічних платформ з 2022 року, намагаючись просувати власні інтернет-сервіси та посилювати контроль над онлайн-простором:

Державний месенджер: влада РФ активно заохочує громадян завантажувати створений компанією VK державний месенджер MAX. Наразі він є обов'язковим для попереднього встановлення на всі мобільні телефони та планшети, що продаються в Росії.

Санкції проти керівництва: хоча сама компанія VK не перебуває під санкціями Заходу, її головний виконавчий директор Володимир Кирієнко перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії. Його батько, Сергій Кирієнко, обіймає посаду першого заступника керівника адміністрації президента Владіміра Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що усі мобільні телефони росіян поставлять на державний облік. У Росії схвалили закон, який дозволить запустити базу ідентифікаційних номерів мобільних пристроїв (IMEI). На основі цього номера буде сформовано державну базу даних із відомостями про всі дозволені та заборонені до використання смартфони, планшети, модеми та смарт-годинники.