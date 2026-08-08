Дрон влучив у локомотив поїзда Суми — Київ

На Сумщині безпілотник влучив у локомотив поїзда Суми — Київ. Пасажирів встигли евакуювати на безпечну відстань, тому постраждалих немає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Загрозу вчасно помітила моніторингова група, після чого поїзна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів.

Унаслідок атаки також пошкоджено один вагон.

Залізничники працюють над тим, щоб мінімізувати відхилення від графіка руху на цій ділянці.

Нагадаємо, кілька днів тому на Дніпропетровщині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Пасажирів і поїзну бригаду встигли евакуювати з вагонів після попередження моніторингової групи про потенційну загрозу.