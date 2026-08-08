Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

+0,07

EUR

51,67

+0,05

Готівковий курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,80

51,60

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дрон влучив у локомотив поїзда Суми — Київ

"Укрзалізниця" додала рейси між Києвом і Коростенем
Дрон влучив у локомотив поїзда Суми — Київ

На Сумщині безпілотник влучив у локомотив поїзда Суми — Київ. Пасажирів встигли евакуювати на безпечну відстань, тому постраждалих немає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Загрозу вчасно помітила моніторингова група, після чого поїзна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів.

Унаслідок атаки також пошкоджено один вагон.

Залізничники працюють над тим, щоб мінімізувати відхилення від графіка руху на цій ділянці.

Нагадаємо, кілька днів тому на Дніпропетровщині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Пасажирів і поїзну бригаду встигли евакуювати з вагонів після попередження моніторингової групи про потенційну загрозу.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності