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На Дніпропетровщині дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда

На Дніпропетровщині дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда
На Дніпропетровщині дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда

На Дніпропетровщині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Пасажирів і поїзну бригаду встигли евакуювати з вагонів після попередження моніторингової групи про потенційну загрозу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

За даними компанії, моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про можливу атаку. Завдяки цьому залізничники та пасажири залишили вагони до удару.

БпЛА влучив у локомотив.

В "Укрзалізниці" зазначили, що працівники компанії працюють над тим, щоб пасажири продовжили подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій із мінімальною затримкою.

Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала дронами сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Загинув помічник машиніста. 

Автор:
Тетяна Гойденко