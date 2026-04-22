Росія атакувала дронами залізницю та портову інфраструктуру Одеси: є загиблий

22 квітня російська армія атакувала дронами сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Загинув помічник машиніста. Під ударом Росії була і портова інфраструктура Одеси.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, вночі ворожим БпЛА на станції Запоріжжя-Ліве атаковано сортувальний парк. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом.

Кулеба розповів, що загинув помічник машиніста. Машиніста госпіталізовано до лікарні.

Міністр додав, що під ударом Росії була і портова інфраструктура Одеси. Внаслідок влучань дронів виникли пожежі, пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів, але обійшлося без постраждалих.

"Черговий доказ тероризму, Росія воює проти мирних людей, проти тих, хто просто виконував свою роботу і тримає країну в русі", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, вночі 20 квітня російська армія завдала ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області.

Внаслідок атаки було пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу.