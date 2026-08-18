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Криза банківського сектору РФ: вкладники масово знімають гроші, а мільярдери виводять капітал

російські 100 рублів
У Росії зростає обсяг готівки в обігу та відтік капіталу / Freepik

Російська банківська система та економіка стикаються з дефіцитом ліквідності. Населення знімає з банківських рахунків більше готівки, ніж у 2022 році. Великий бізнес виводить кошти за кордон через ризики конфіскацій, економічну нестабільність та удари по об'єктах інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Дефіцит бюджету за липень досяг 6,46 трлн рублів (близько $75,9 млрд) при річному прогнозі 3,8 трлн ($44,64 млрд).

Відтік грошей із банків

В Росії обсяг готівки в обігу з початку року до серпня зріс на 2,4 трлн рублів ($28,19 млрд). Це більше, ніж у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення, коли зростання становило 2,2 трлн рублів.

Один із колишніх фінансових чиновників РФ пояснив зростання попиту на готівкові кошти так: "Дрони літають, все горить, напруга зростає", і люди можуть вважати, що гроші безпечніше зберігати під матрацом, а не десь у банках, звідки їх, можливо, ніколи не повернуть".

Для деяких банків, за його словами, це виявилося серйозною проблемою: "Вони не очікували такого і вклали всі кошти в інші місця, а люди приходять і знімають по півтрильйона рублів на місяць".

Чому бізнес виводить капітал?

Великі компанії в Росії також намагаються перевести частину коштів за кордон через побоювання щодо державних обмежень, можливої конфіскації  та економічної нестабільності.

За словами одного з бізнесменів, "всі, хто може, намагаються вивести гроші з країни, але робити це стає дедалі складніше".

Одним із каналів для переказу коштів стали брокерські рахунки у Казахстані, Киргизстані та Вірменії. Через них російські громадяни та компанії можуть інвестувати кошти за межами країни. За даними банку Росії, у другому кварталі відтік капіталу становив $9,4 млрд.

Нагадаємо, за три місяці громадяни РФ придбали готівкової валюти на 158,9 млрд рублів. Зростання тривожності щодо економічної ситуації в країні змушують росіян забирати кошти з банків. Конвертація готівки у валюту призвела до послаблення російського рубля. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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