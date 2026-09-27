Російська атака зруйнувала склад найбільшого виробника морозива в Україні

Внаслідок російської атаки у Житомирі був повністю зруйнований охолоджувальний склад виробника морозива “Рудь”. Компанія наразі встановлює розмір збитків.

Як пише Dilo, про це повідомила NV Бізнес начальник юридичного відділу компанії Ольга Блажкевич.

Російська атака зруйнувала склад "Рудь"

Внаслідок влучання безпілотника була зруйнована будівля охолоджувального складу з адміністративно-побутовими приміщеннями, розташована на південно-східній околиці Житомира.

Загальна площа зруйнованих приміщень становить 4350 кв. м. На складі зберігалася готова продукція компанії, а також навантажувальна техніка та інше майно.

За фактом влучання безпілотника правоохоронці відкрили кримінальне провадження та внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що відомо про "Рудь"

"Рудь" - найбільший виробник морозива в Україні та один із лідерів національного ринку заморожених продуктів. За даними Житомирської обласної військової адміністрації, компанія займає близько 30% українського ринку морозива.

Компанія працює з 1998 року. Її виробничий комплекс розташований у Житомирі та має власну сировинну базу. Щороку підприємство переробляє понад 35 тис. тонн молока.

Продукція "Рудь" представлена більш ніж у 75 тис. торгових точок в Україні. Компанія також є найбільшим експортером морозива з України - її продукція постачається до понад 36 країн світу.

Окрім морозива, підприємство виробляє заморожені овочі та ягоди, тісто, хлібобулочні вироби, молочну продукцію та напівфабрикати.

За даними YouControl, у першому півріччі 2026 року виручка АТ «Рудь» зросла на 13,4% - до 2,5 млрд грн. Водночас чистий прибуток компанії скоротився на 17,2% і становив 245,5 млн грн.

Основними співвласниками компанії є Петро Рудь із часткою 64,8%, його донька Оксана Вівсик - 34,3% та її чоловік Сергій Вівсик - 0,7%.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки було знищено складський комплекс українського виробника морозива “Ласунка”. Пожежа знищила готову продукцію, підготовлену для постачання у магазини по всій країні.