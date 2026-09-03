Атаки на склади: у Мінагрополітики розповіли, на який період потрібно мати запаси продуктів

Дефіциту продуктів в Україні через удари по складах не очікують. У Мінагрополітики заявили, що запасатися базовими продуктами більш ніж на місяць не потрібно.

Як повідомляє Dilo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Довгострокового дефіциту продуктів не очікується

У Мінагрополітики не прогнозують довгострокового зникнення продуктів із полиць магазинів.

"Якогось довгострокового зникнення з прилавків продуктів харчування не передбачається. Можуть бути короткострокові перебої, пов'язані зі складністю логістики, але з точки зору доступних обсягів виробництва не передбачається довгострокових дефіцитів за жодним видом продукції", - наголосив Висоцький.

Він також розповів про можливі зміни в логістиці через атаки на великі складські центри.

Логістичний варіант - насправді є певна адаптація з точки зору переходу на логістичні центри чи склади меншого розміру, але масштабний інший спосіб - це максимальне постачання безпосередньо від виробника до точки реалізації.

Проміжні рішення є: застосування складів меншого масштабу, більш розосереджених. Але в основному це все, бо йдеться про максимально пряме постачання.

Українцям не радять робити запаси продуктів більше ніж на місяць

Через удари по складській інфраструктурі українцям наразі не потрібно суттєво збільшувати запаси продуктів вдома.

"Умовно, чи потрібно мати запаси продуктів більш ніж на місяць - таких передумов немає. Тижневий так", - заявив міністр.

Попри можливі перебої з логістикою, продукція все одно буде доставлена, зазначив Висоцький.

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:

⦁ кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;

⦁ мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;

⦁ мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;

⦁ мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;

⦁ склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.