Удари по складах змінюють карту українського ритейлу: товари можуть подорожчати на 5-8%

Російські удари по складах і розподільчих центрах змушують український ритейл переглядати звичну модель логістики. Замість великих централізованих розподільчих центрів компанії дедалі більше орієнтуватимуться на мережу менших регіональних хабів. Це може вплинути не лише на витрати бізнесу, а й на ціни та асортимент товарів у різних регіонах України.

Про це у коментарі Delo.ua повідомив експерт із маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук.

“Ситуація з ударами по складах та розподільчих центрах спричиняє загальну перебудову всієї логістичної архітектури ритейлу: від великих централізованих РЦ до більш розподіленої мережі хабів. Тобто це не просто "переїзд на захід"”, – коментує Володимир Поліщук.

За його словами, перенесення складських потужностей із центральних та східних регіонів на захід України саме по собі не означає автоматичного здорожчання товарів на сході чи їхнього здешевлення на заході. Логістика є лише однією зі складових собівартості.

“Для великого ритейлера набагато важливіше питання, як розподіляється додаткова собівартість між мережею, постачальником і покупцем”, – зазначає експерт.

Він виділяє три основні варіанти: ритейлер може поглинути додаткові витрати власною маржею, постачальник – підвищити відпускну ціну, або ж частину чи всі додаткові витрати перекладуть на кінцевого споживача.

Водночас війна здатна посилити вже наявні регіональні відмінності у вартості товарів.

Схід і південь можуть відчути довше логістичне плече

Найбільш чутливими до здорожчання перевезень є товари з невисокою вартістю на одиницю об'єму. Вони займають багато місця в транспорті, тоді як абсолютна маржа з одиниці продукції залишається невеликою.

До таких категорій експерт відносить воду та напої, молочну продукцію, овочі й фрукти, заморожені продукти, корми для тварин, паперові товари, недорогий non-food та інші великогабаритні товари з низькою ціною за кілограм.

“Відстань сама по собі не дорівнює пропорційному зростанню ціни. Вантажівка все одно повинна їхати, а вартість одного кілометра розподіляється між великою кількістю товару. До того ж існують логістичні онлайн-сервіси, де можна кооперуватися з іншими постачальниками та оптимізувати витрати”, – пояснює Володимир Поліщук.

Натомість для дорогої електроніки, косметики, алкоголю чи преміальних товарів додаткові десятки або навіть сотні кілометрів матимуть значно меншу частку в кінцевій ціні.

Ціна окремих товарів може зрости на кілька відсотків

Попри можливість оптимізації перевезень, додаткові логістичні витрати можуть позначатись на ціні. За оцінкою експерта, для окремих категорій цілком реалістичним є зростання цін на 5-8%.

“Збільшення до 5–8% цілком реалістичне. Але, звичайно, це не універсальна цифра для всіх”, – наголошує він.

Наприклад, якщо логістика формувала 5% кінцевої ціни товару, а витрати на неї подвоїлися, теоретично це може додати близько 5% до вартості продукції. Водночас частину такого зростання можуть компенсувати сам ритейлер або постачальник за рахунок власної маржі.

Великі торговельні мережі мають більше можливостей для такого поглинання витрат, однак це не означає, що вони робитимуть це постійно.

“Великі мережі значною мірою зможуть компенсувати, але чи схочуть – питання. Ця ситуація швидко не зміниться на позитивну, і варто враховувати все у фінансовій моделі”, – говорить Володимир Поліщук.

За його словами, єдина ціна по всій країні зручна для національних мереж – спрощує комунікацію, промо та управління цінами. Однак диференційований підхід може бути фінансово вигіднішим. Тим більше, що окремі мережі вже застосовують різні ціни залежно від регіону, а іноді навіть у межах одного міста.

Регіони можуть отримати різний асортимент

Зміни в логістиці можуть позначитися не тільки на ціні, а й на наявності товарів.

“Ми вже це спостерігаємо – деякі товари зникають з полиць за регіональною ознакою. Зараз час локальних виробників, і саме вони дадуть цю різницю у сприйнятті магазинів однієї мережі в різних віддалених регіонах”, – вказує експерт.

Якщо доставка певного товару стає надто дорогою, а його обертовість є низькою, бізнесу може бути вигідніше взагалі відмовитися від його поставок у конкретний регіон.

“Ситуація може від збільшення ціни перетікати у відсутність поставок. Тобто "однаковий асортимент по всій Україні" поступово поступатиметься "регіонально оптимізованому асортименту", – прогнозує Володимир Поліщук.

Це створює додаткові можливості для локальних виробників, які можуть забезпечувати магазини ближче до місця продажу.

Великі РЦ поступово поступатимуться розподіленій моделі

На думку експерта, війна прискорить перехід до децентралізованої логістичної моделі.

“Цей хід неминучий, бо великих складів скоро просто не залишиться. Тим не менш, я думаю, що мирний час знову поверне нас до більш оптимізованої моделі великих розподільчих центрів”, – зазначає він.

Розподілена модель є дорожчою для бізнесу. Вона потребує більшої кількості персоналу, складського обладнання та дублювання інфраструктури, збільшує внутрішні переміщення й ускладнює управління запасами. Додатковими стають також транспортні та IT-витрати.

Однак в умовах війни ціна централізації може бути значно вищою – зокрема через ризик втрати великого складу або розподільчого центру.

Захід України також не є “безкоштовною гаванню”

При цьому перенесення логістики на захід країни не вирішує проблему повністю.

“Захід України теж не є "безкоштовною гаванню". Концентрація складів там створює новий ризик і водночас дефіцит складської нерухомості”, – наголошує експерт.

Тому, за його прогнозом, український ритейл рухатиметься не просто до концентрації складів у західних областях, а до формування розподіленої логістичної карти країни.

“Ми можемо побачити не просто перенесення складів на захід, а поступове формування розподіленої логістичної карти України, де кожен великий ритейлер намагатиметься мати кілька незалежних джерел постачання”, – резюмує експерт.

Для покупців це означатиме поступове зростання ролі локальних товарів, більшу готовність замінювати окремі SKU (Stock Keeping Unit – одиниця складського обліку) та активніше використання онлайн-майданчиків. При цьому різниця в цінах між регіонами може посилюватися, але її масштаб залежатиме від конкретної категорії товару, логістичного плеча та того, хто саме зрештою нестиме додаткові витрати.

Нагадаємо, атаки на логістичну інфраструктуру змінюють географію вакансій. Під впливом атак також скорочується їх кількість, а подекуди крупні мережі мусять вдаватись до радикальніших кроків оптимізації.