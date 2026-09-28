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Новини
Дата публікації

Німеччина передала "Укрзалізниці" автомобілі для відновлення інфраструктури

Німеччина передала "Укрзалізниці" автомобілі
Німеччина передала "Укрзалізниці" автомобілі

Німеччина передала "Укрзалізниці" ще 10 автомобілів для ремонтних бригад, які відновлюють залізничну інфраструктуру після російських атак. Йдеться про п'ять пікапів та п'ять вантажних фургонів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Автомобілі використовуватимуть колійники, зв'язківці та енергетики. Транспорт має забезпечити виїзд ремонтних бригад до пошкоджених ділянок залізниці та перевезення необхідного обладнання.

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв зазначив, що після атак бригади мають оперативно діставатися до пошкоджених об'єктів, щоб відновлювати інфраструктуру та рух поїздів.

Техніку Україні передала німецька сторона в межах співпраці з Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" отримала понад 50 одиниць техніки від ЄС для ремонту та відновлення інфраструктури. Серед них були транспортні засоби, генератори, самоскиди та екскаватори.

Автор:
Тетяна Гойденко

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