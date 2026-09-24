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В уряді розробили покроковий план реформи "Укрзалізниці" з відкриттям ринку для приватних компаній

Залізнична колія
В уряді розробили покроковий план реформи "Укрзалізниці" з відкриттям ринку для приватних компаній / Unsplash

Кабінет міністрів опрацьовує план реформи компанії "Укрзалізниця", який містить графік змін та терміни відкриття залізничного ринку для приватних інвестицій. Затвердження цього документа є одним із критеріїв для отримання Україною фінансової підтримки від Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал "Укрінформ".

Як повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач під час панельної дискусії на форумі "Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію", документ передбачає поетапну імплементацію всіх європейських норм функціонування залізниці. 

Держава вже робить перші кроки на цьому шляху. Триває будівництво євроколії, відпущено регулювання цін на квитки у вагонах СВ і першому класі "Інтерсіті", а також впроваджуються базові елементи державної компенсації пасажирських перевезень.

Головні перешкоди для запуску приватних операторів

Повноцінний вихід приватних перевізників на залізничні маршрути стримується кількома факторами:

  • безпекова ситуація, через яку іноземні оператори побоюються заходити в Україну власним рухомим складом навіть у межах пілотних проєктів;
  • брак довгострокового фінансування для інвесторів через воєнні ризики;
  • застаріла модель пільгових перевезень, де через недосконалу систему компенсацій пасажирський сектор залишається збитковим і комерційно непривабливим.

Проблема із законодавством

Для повноцінної лібералізації ринку Верховна Рада раніше ухвалила лише безпековий блок правил — закон "Про безпеку та інтероперабельність на залізничному транспорті України".

Як зазначила заступниця голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко, законопроєкт довелося розділити навпіл, оскільки голосів на повне відкриття ринку в парламенті наразі бракує.

Водночас вона наголосила, що допуск приватного капіталу та приватної тяги є життєво необхідним кроком на тлі російських атак. Держава не зможе самостійно профінансувати швидке відновлення пошкоджених локомотивів паралельно з відбудовою доріг і мостів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партнери допоможуть відновити пошкоджені потяги УЗ, на що Україна залучає понад $240 млн. Мінінфраструктури спільно з "Укрзалізницею" розпочали створення міжнародної коаліції партнерів для відновлення локомотивного парку та зміцнення енергонезалежності залізничної мережі.

Автор:
Максим Кольц

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