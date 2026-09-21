Партнери допоможуть відновити пошкоджені потяги УЗ: Україна залучає понад $240 млн допомоги

Мінінфраструктури спільно з "Укрзалізницею" розпочали створення міжнародної коаліції партнерів для відновлення локомотивного парку та зміцнення енергонезалежності залізничної мережі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву пресслужби компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська цілеспрямовано б'ють по залізниці. За цей час ворог пошкодив 533 локомотиви "Укрзалізниці" та ще 75 машин приватних промислових підприємств, тому компанії вкрай необхідно компенсувати втрати тяги.

Фінансування техніки та зміцнення енергостійкості

Під час переговорів на саміті "Карпатська вісімка" сторони досягли низки важливих домовленостей:

Закупівля тяги: трастовий фонд URTF у межах спільного проєкту зі Світовим банком надасть 100 млн доларів гранту, які спрямують на придбання вживаних локомотивів на зовнішніх ринках;

Допомога технікою: Словаччина погодилася передати Україні три електричні локомотиви;

Енергетична безпека: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) попередньо погодив виділення 130 млн євро на критичні потреби та стабільність живлення залізниці, а підписати фінальні угоди планують до кінця вересня.

За словами представників галузі, ініціатива має стати довгостроковою системною програмою оновлення та модернізації української залізниці, а не разовою точковою допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запропонувала створити бюджетного залізничного перевізника між Україною та ЄС. Проєкт передбачає закупівлю поїздів європейської колії, залучення 441 млн доларів інвестицій та запуск перших рейсів приблизно через чотири роки.