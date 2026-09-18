Полювання на українські потяги: "Укрзалізниця" втрачає до 40 локомотивів щомісяця через реактивні дрони РФ

Російські війська системно атакують українські пасажирські потяги реактивними безпілотниками, намагаючись паралізувати залізничну мережу, ключову для економіки, перевезення цивільних та військової логістики. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому більш ніж 60% із них — протягом останніх восьми місяців.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на видання POLITICO.

Зараз компанія щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів. За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, окупанти почали прицільне полювання на потяги восени минулого року після отримання mesh-антен.

Ця технологія дає змогу дронам ретранслювати сигнал між собою або з'єднуватися з наземними передавачами на окупованих територіях та в Білорусі, що забезпечує операторам керування в режимі реального часу в обхід засобів РЕБ і дозволяє уражати рухомі цілі.

Розширення географії атак і різна ширина колії

Якщо раніше більшість ударів припадала на прифронтові зони в межах 200 км від кордону, то зараз росіяни використовують ретранслятори в Білорусі для атак і на західні області України:

Загроза для іноземних гостей: нещодавно російський дрон атакував поїзд біля польського кордону невдовзі після відправлення дипломатичного потяга з європейськими радниками та експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. В "Укрзалізниці" вважають, що саме цей склад міг бути першочерговою ціллю ворога для залякування міжнародних партнерів;

Протоколи евакуації: завдяки швидким діям залізничників пасажирів вчасно виводять із вагонів на безпечну відстань, що мінімізує жертви, однак ворог продовжує системно вибивати тяговий рухомий склад;

Висока вартість заміни: ціна одного нового локомотива становить близько 5 млн євро. Попри фінансову допомогу ЄБРР та Світового банку, темпи руйнувань перевищують можливості швидкого відновлення;

Технічний бар'єр: замінити втрачені машини складно через різницю колії — Україна використовує ширину 1520 мм проти європейського стандарту 1435 мм. Сумісний рухомий склад мають лише Фінляндія та країни Балтії, зокрема Литва вже пообіцяла передати частину локомотивів у межах зимового пакета допомоги.

Нагадаємо, Росія пошкодила у 2026 році більше локомотивів УЗ, ніж за всі попередні роки великої війни. Від початку 2026 року через російські атаки постраждало 310 локомотивів, тоді як за період із лютого 2022-го до кінця 2025 року було пошкоджено 227 одиниць.