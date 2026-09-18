Росія пошкодила у 2026 році більше локомотивів УЗ, ніж за попередні роки війни

З початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів "Укрзалізниці". Для порівняння, за весь попередній період повномасштабної агресії з лютого 2022 року до кінця 2025-го цей показник становив 227 одиниць.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

За його словами, питання швидкого відновлення закупівлі вживаних локомотивів є критичним, також є попередні домовленості щодо закупівлі нових.

Стратегічні плани на 2026–2027 роки

Згідно з представленою стратегією, у найближчі два роки планують:

відновити 70% пошкоджених локомотивів та 10% рухомого складу;

адаптувати 25 вокзалів під потреби маломобільних груп населення (зробити інклюзивними);

завершити електрифікацію дільниці Чоп — Ужгород до кінця цього року та розпочати реконструкцію колії Мостиська — Скнилів;

модернізувати п'ять і створити один новий пункт пропуску на кордоні.

Захист інфраструктури та власне виробництво укриттів

У прифронтових регіонах залізничні хаби та інфраструктура захищаються від ворожих дронів за допомогою модульних укриттів. За словами міністра, "Укрзалізниця" вже виготовила 150 таких об'єктів самостійно.

До кінця року випуск укриттів масштабують, а у 2027-му ставиться завдання забезпечити ними всі залізничні станції, зокрема проміжні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російські атаки пошкодили 492 локомотиви та 249 вагонів української залізниці. Лише від початку 2026 року РФ 1534 рази атакувала залізничну інфраструктуру.