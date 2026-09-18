UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Россия повредила в 2026 году больше локомотивов, чем в предыдущие годы войны

поезд
Атака на пассажирский поезд сообщением "Харьков — Изюм" 9 сентября/Изюмская МВА

С начала 2026 года российские атаки повредили 310 локомотивов "Укрзализныци". Для сравнения, за весь предыдущий период полномасштабной агрессии с февраля 2022 года по конец 2025-го этот показатель составлял 227 единиц.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

По его словам, вопрос быстрого возобновления закупки подержанных локомотивов является критическим, также есть предварительные договоренности по закупке новых.

Стратегические планы на 2026-2027 годы

Согласно представленной стратегии, в ближайшие два года планируют:

  • восстановить 70% поврежденных локомотивов и 10% подвижного состава;
  • адаптировать 25 вокзалов под нужды маломобильных групп населения (сделать инклюзивными);
  • завершить электрификацию участка Чоп - Ужгород до конца этого года и начать реконструкцию пути Мостиска - Скнилов;
  • модернизировать пять и создать один новый пункт пропуска на границе.

Защита инфраструктуры и собственное производство укрытий

В прифронтовых регионах железнодорожные хабы и инфраструктура защищаются от вражеских дронов с помощью модульных укрытий. По словам министра, "Укрзализныця" уже изготовила 150 таких объектов самостоятельно.

До конца года выпуск укрытий масштабируется, а в 2027-м ставится задача обеспечить ими все железнодорожные станции, в том числе промежуточные.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российские атаки повредили 492 локомотива и 249 вагонов украинской железной дороги. Лишь с начала 2026 года РФ 1534 раза атаковала железнодорожную инфраструктуру.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности