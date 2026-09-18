Россия повредила в 2026 году больше локомотивов, чем в предыдущие годы войны

С начала 2026 года российские атаки повредили 310 локомотивов "Укрзализныци". Для сравнения, за весь предыдущий период полномасштабной агрессии с февраля 2022 года по конец 2025-го этот показатель составлял 227 единиц.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

По его словам, вопрос быстрого возобновления закупки подержанных локомотивов является критическим, также есть предварительные договоренности по закупке новых.

Стратегические планы на 2026-2027 годы

Согласно представленной стратегии, в ближайшие два года планируют:

восстановить 70% поврежденных локомотивов и 10% подвижного состава;

адаптировать 25 вокзалов под нужды маломобильных групп населения (сделать инклюзивными);

завершить электрификацию участка Чоп - Ужгород до конца этого года и начать реконструкцию пути Мостиска - Скнилов;

модернизировать пять и создать один новый пункт пропуска на границе.

Защита инфраструктуры и собственное производство укрытий

В прифронтовых регионах железнодорожные хабы и инфраструктура защищаются от вражеских дронов с помощью модульных укрытий. По словам министра, "Укрзализныця" уже изготовила 150 таких объектов самостоятельно.

До конца года выпуск укрытий масштабируется, а в 2027-м ставится задача обеспечить ими все железнодорожные станции, в том числе промежуточные.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российские атаки повредили 492 локомотива и 249 вагонов украинской железной дороги. Лишь с начала 2026 года РФ 1534 раза атаковала железнодорожную инфраструктуру.