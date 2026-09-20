ІТ-коалиция направила €1,85 млрд на технологии для сил обороны

За три года работы ІТ-коалиции Украина вместе с 17 государствами-партнерами направила €1,85 млрд на технологическое усиление сил обороны. Более €1,17 млрд из этой суммы пришлось на защищенную радио- и спутниковую связь.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минобороны.

ИТ-коалицию создали 19 сентября 2023 в рамках формата "Рамштайн". Ее возглавляют Эстония и Люксембург.

Наибольшим направлением финансирования стали радиостанции широкополосной связи – на них направили €728 млн. Еще €445 млн выделили на спутниковую связь.

Поддержка также включает оборудование для пунктов управления, облачную инфраструктуру, центры обработки данных, тактические сети, кибербезопасность и защиту информации.

Партнеры принимают участие и в развитии цифровых систем Сил обороны, в частности, "Армия+", "Резерв+", DELTA, "Импульс" и SAP.

В 2026-2027 годах основными направлениями работы коалиции будут оставаться защищенная радио- и спутниковая связь, устойчивая ІТ-инфраструктура и кибербезопасность.

Для войск это означает дальнейшее наращивание защищенных каналов связи и цифровой инфраструктуры, от которых зависит управление подразделениями и обмен данными.

Напомним, ранее ІТ-коалиция договорилась ускорить поставки технологий для Сил обороны и увеличивать финансирование цифровых проектов. К тому моменту с начала работы она уже привлекла более €1,2 млрд.