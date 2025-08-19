Запланована подія 2

IT-коалиция передала Украине оборудование на 10 млн евро: какой техникой усилили ВСУ

ВСУ получили оборудование от IT-коалиции.

Минобороны получило значительную партию технической помощи от стран-партнеров. В июле и августе входящие в IT-коалицию Люксембург, Ирландия, Бельгия и Эстония профинансировали очередную поставку оборудования на 10 миллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны.

Что получила Украина?

В состав поставки вошли:

  • 6948 ноутбуков для подразделений ВСУ, а также для систем "Оберег", "Импульс" и медицинских информационных систем;
  • 318 зарядных станций; 2304 средства связи;
  • 442 монитора и другое оборудование для центров обработки данных, а также маршрутизаторы, коммутаторы и лицензии.

Кроме того, Латвия отдельно предоставила 1000 маршрутизаторов на сумму более 77 000 евро.

Это уже четвёртая и пятая поставки от IT-коалиции в 2025 году. Ранее Украина уже получила пособие на общую сумму более 12,8 миллиона евро от Эстонии, Нидерландов и Люксембурга.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук отметила, что оказанная помощь позволит технически обеспечить подразделения ВСУ, внедряющие цифровые продукты, и поблагодарила партнеров за усиление технологических возможностей Украины.

Об ИТ-коалиции

IT-коалиция является частью формата "Рамштайн" и поддерживает ВСУ в ИТ-отраслях, связи и кибербезопасности. В нее входят 15 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Возглавляют коалицию Эстония и Люксембург.

Напомним, в апреле Минобороны получило новую партию техники от IT-коалиции. Снабжение профинансировали Люксембург и Исландия, а оборудование предназначено для укрепления технологической способности Вооруженных сил.

Автор:
Татьяна Ковальчук