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IT-коалиция передала ВСУ оборудование для усиления связи на фронте почти на 2 млн евро

оружие, Минобороны
Украина усилила армейскую связь.

Министерство обороны получило новую партию техники от IT-коалиции почти на 2 млн евро. Снабжение профинансировали Люксембург и Исландия, а оборудование предназначено для укрепления технологической способности Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Благодарю страны ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашей армии. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого столкновения", – сказала Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по цифровизации.

О помощи

В этот раз партнеры передали Министерству обороны:

  • 3 288 точек доступа разных моделей;
  • 500 маршрутизаторов;
  • 460 зарядных станций с солнечными панелями;
  • 872 телефона.
Фото 2 — IT-коалиция передала ВСУ оборудование для усиления связи на фронте почти на 2 млн евро

Это уже третья поставка техники от ИТ-коалиции, осуществленная в 2025 году.

В январе Украина получила оборудование на сумму 3,3 млн. евро, предоставленное Эстонией, Нидерландами и Люксембургом. В феврале партнеры передали еще одну партию – на этот раз на 7,5 млн евро.

Что известно об ИТ-коалиции

ИТ-коалиция — одна из состоятельных коалиций в рамках Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

Ее цель – поддержка Вооруженных сил и Министерства обороны Украины в сферах информационных технологий, связи и кибербезопасности.

В состав коалиции в настоящее время входят 16 стран, в том числе Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Великобритания, Финляндия, Швеция и Япония. Лидерство в ИТ-коалиции сейчас удерживают Эстония и Люксембург.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько