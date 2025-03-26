"Оружие Победы": в 2025 году заключены контракты на 130 млрд грн с 12 производителями вооружений

В 2025 году Минобороны заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О программе "Оружие Победы"

В ходе онлайн-встречи с представителями Федерации работодателей Украины директор Департамента политики закупок МОУ Глеб Каневский обсудил основные приоритеты закупочной политики на 2025 год.

Особое внимание было уделено программе "Оружие Победы", предусматривающей долгосрочные контракты на три, пять или десять лет для отечественных производителей вооружения и военной техники.

Каневский подробно объяснил требования к украинским производителям оружия, желающим попасть в список "Оружие Победы" и заключить долгосрочные контракты.

Основные критерии включают в себя:

обязательную кодификацию;

обеспечение серийного производства;

достижение уровня локализации не менее 50%.

"Программа "Оружие Победы" позволяет нам строить долгосрочные партнерства с украинскими производителями. Это не только стабильность поставок для ВСУ, но и развитие оборонной промышленности, создание новых рабочих мест и усиление экономики в условиях войны", – подчеркнул Каневский.

Участники встречи также обсудили приоритетные направления закупок на 2025 год, усовершенствование нормативной базы и возможность расширения механизмов долгосрочного контрактирования.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

В течение 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию в Силах обороны около 30 новых образцов стрелкового вооружения и почти 10 видов гранатометов.