"Зброя Перемоги": в 2025 році укладено контракти на 130 млрд грн з 12 виробниками озброєнь

У 2025 році Міноборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Про програму "Зброя Перемоги"

Під час онлайн-зустрічі з представниками Федерації роботодавців України директор Департаменту політики закупівель МОУ Гліб Канєвський обговорив основні пріоритети закупівельної політики на 2025 рік.

Особливу увагу приділили програмі "Зброя Перемоги", яка передбачає довгострокові контракти на три, п’ять або десять років для вітчизняних виробників озброєння та військової техніки.

Канєвський детально пояснив вимоги до українських виробників зброї, які бажають потрапити до списку "Зброя Перемоги" та укласти довгострокові контракти.

Основні критерії включають:

обов'язкову кодифікацію;

забезпечення серійного виробництва;

досягнення рівня локалізації не менше 50%.

"Програма "Зброя Перемоги" дозволяє нам будувати довгострокові партнерства з українськими виробниками. Це не лише стабільність постачань для ЗСУ, а й розвиток оборонної промисловості, створення нових робочих місць та посилення економіки в умовах війни", – підкреслив Канєвський.

Учасники зустрічі також обговорили пріоритетні напрями закупівель на 2025 рік, удосконалення нормативної бази та можливості розширення механізмів довгострокового контрактування.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Загалом, протягом 2024 року МіністерствооборониУкраїни кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 видів гранатометів.