Міноборони кодифікувало понад 40 нових зразків зброї для Сил оборони у 2024 році

Протягом 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 видів гранатометів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Серед кодифікованих зразків є пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки від провідних збройових компаній Німеччини, Чехії, Бельгії, США та інших країн. Українські виробники також долучилися до розробок, зокрема, представивши універсальну гвинтівку-дробовик, яка ефективна як проти ворожої піхоти, так і дронів.

Гранатомети, кодифіковані у 2024 році, відповідають стандартам НАТО і мають калібри 40 та 84 мм. Серед них є ручні та підствольні гранатомети, зокрема й розробки українських підприємств.

За словами першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, сучасне стрілецьке озброєння значно розширює можливості українських військових.

"Сучасна стрілецька зброя та гранатомети від провідних світових виробників озброєння та вітчизняних зброярів, дозволяють нашим воїнам стріляти точніше, вражати ворога на більших відстанях. Кращі характеристики зброї, більша надійність – це ті фактори, від яких залежать і результати виконання бойових завдань, і життя наших воїнів", — наголосив він.

Західне озброєння у бойових умовах

Українські військові відзначають високу ефективність стрілецької зброї західного виробництва, яка демонструє кращу точність, більшу дальність стрільби, зручність у користуванні та ергономіку.

Штурмові гвинтівки натівського калібру 5.56×45 мм мають значну перевагу порівняно з радянськими патронами 5.45×39 мм.

Водночас, західна зброя виділяється високою якістю виготовлення, яка значно перевершує рівень радянських та російських зразків.

Рішення про інтеграцію сучасного стрілецького озброєння та гранатометів дозволяє Україні підвищити рівень озброєності війська та його боєздатність. Це також демонструє готовність країни до адаптації до нових стандартів НАТО та використання передових технологій для захисту суверенітету.

Додамо, що станом на початок 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних силах та інших складових оборонного сектору України було запроваджено вже 309 стандартів НАТО – більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що доєдналися до Альянсу під час останньої хвилі розширення.