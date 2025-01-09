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Міноборони у 2024 році дозволило використання понад 200 зразків автотехніки для Сил оборони

Міноборони у 2024 році дозволило використання понад 200 зразків автотехніки для Сил оборони
Фото: Міноборони

Протягом 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало й дозволило для використання у Силах оборони понад 200 зразків автотранспорту.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Близько половини із затверджених транспортних засобів – вітчизняного виробництва, що значно перевищує показники попередніх двох років разом узятих.

"Серед кодифікованих зразків є, зокрема, легкі тактичні авто, пікапи, машини технічної допомоги, мобільні майстерні, автомобілі логістики та інші транспортні засоби вироблені українськими та іноземними автомобілебудівними компаніями", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Серед виробників техніки, що пройшла кодифікацію, є українські підприємства, а також міжнародні компанії, зокрема MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi тощо.

Додамо, протягом минулого року Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), з яких більше 600 – вітчизняного виробництва.

Окрім цього, було допущено до експлуатації у Збройних силах України понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, призначеної для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді. 

Також відомство дозволило використання українських мобільних модулів технічного обслуговування, призначених для ремонту озброєння та військової техніки в польових умовах. 

Автор:
Тетяна Гойденко