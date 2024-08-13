Міноборони кодифікувало близько 20 зразків бронемашин для військових

З початку широкомасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони України офіційно зареєструвало, внесло до свого реєстру та допустило до експлуатації близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), які забезпечують захист від мін та засідок.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Ці бронемашини відрізняються посиленим балістичним захистом корпусу та спеціальною конструкцією, яка дозволяє розсіювати енергію вибуху мін або саморобних вибухових пристроїв.

Вони оснащені амортизаційними сидіннями для екіпажу та десанту, що додатково підвищує рівень безпеки.

Зразки MRAP, допущені до використання, були створені як міжнародними оборонними концернами з США, Великої Британії, Австралії та Туреччини, так і українськими виробниками.

Нові бронемашини значно підвищать захист особового складу українських військових під час бойових дій.

Міноборони кодифікувало спеціальну легку автомототехніку

Зауважимо, що за 6 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, призначеної для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді.

До переліку кодифікованих зразків входить продукція відомих виробників всюдихідної легкої автомототехніки зі США, Азії та Європи.

Зокрема, серед нових зразків є багі (невеликі легкі автомобілі високої прохідності), мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, чотири- та шестиколісні квадроцикли і гексоцикли.

Додамо, також з початку повномасштабної війни РФ Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.