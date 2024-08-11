- Категорія
- Війна в Україні
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Фугасні, кумулятивні, багатоцільові: Міноборони допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для БПЛА
Від початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для безпілотників. Зокрема, близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було кодифіковано та допущено до експлуатації у липні.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси, які різняться за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів.
У відомстві додають, що боєприпаси для БПЛА застосовуються для ураження ворожої техніки, фортифікацій та боротьби із живою силою ворога, що перебуває на відкритій місцевості та у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор ОПК динамічно реагує на потреби війська і збільшує обсяги виробництва БПАК різних типів та призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БПЛА", - підкреслили в Міноборони.
Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе
У 2024 році Україна зрівнялася з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, які за своїми технічними характеристиками схожі на іранські дрони-камікадзе.
Україна запустила у серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Наразі вони уражають ворожі стратегічні об’єкти на відстані понад 1000 км.
Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.
Наразі підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.
Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною ціль у 2024 році виробити один мільйон безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи (FPV), які є дешевими у виготовленні та мають величезну кількість озброєнь обох сторін на фронті.
Також у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виготовляють дрони, що можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.
Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.