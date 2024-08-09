Держава зекономила понад 3,3 мільярда гривень на дронах завдяки співпраці Мінцифри та НАБУ

Завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) держава зекономила понад 3,3 мільярда гривень на закупівлях безпілотників у межах програми "Армія дронів".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

В рамках жорсткої системи контролю закупівель НАБУ отримало доступ до CRM-системи, де детективи можуть аналізувати всі контракти на дрони, включаючи дані про виробників, вартість і деталі угод. Також, для визначення справедливих цін, за рекомендацією НАБУ створено supply chain — окремі команди, що досліджують ціноутворення на дрони разом з журналістами.

Закупівлі дронів здійснюються через закритий функціонал Prozorro, що дозволяє контрактувати безпілотники за конкурентними цінами. Внаслідок контролю та аналізу закупівель, Сили оборони України отримали додатково 18 413 дронів на суму понад 1,8 мільярда гривень, а державі було повернуто майже 1,5 мільярда гривень.

"Для управління поставками використовуємо інструменти від німецької технологічної компанії SAP. Це дало змогу управляти термінами поставки, відслідковувати рух дронів від виробника до передової. Тобто щоб безпілотники надходили до бійців, а не лежали на складах", - йдеться в повідомленні.

Цей підхід є результатом рекомендацій НАБУ, які зобов'язують виробників або допостачати дрони, або повернути різницю в разі завищення вартості. Співпраця Мінцифри, НАБУ та САП продовжується, що забезпечує ефективність і прозорість державних закупівель.

Держава вже законтрактувала мільйон українських дронів

У 2022 році в Україні було тільки 7 виробників дронів, які могли отримувати державні контракти, зараз їх уже 87. Загалом виробництво безпілотників за останні понад 2 роки зросло в 100 разів.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський поставив завдання виготовити мільйон дронів. Проте, українським виробникам БпЛА вдалося достроково виконати поставлене завдання – 1 мільйон дронів для Сил оборони вже законтрактовано.

"На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, а й з партнерами — щоб вони вкладалися в наше виробництво дронів", — заявив Зеленський.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що за два роки повномасштабної війни в Україні відбулася справжня технологічна революція і зараз 96% дронів, які закуповує держава, — українського виробництва.

"Ми створили одні з найкращих умов у світі для виробників БпЛА, що дало змогу масштабувати виробництво у 100 разів. Тобто Україна вже воює власними інноваціями. Зараз у фокусі — ракетна програма й пошук нового технологічного геймченджера, яким колись стали дрони", - розповів він.