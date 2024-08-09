Государство сэкономило более 3,3 миллиарда гривен на дронах благодаря сотрудничеству Минцифры и НАБУ

Благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), государство сэкономило более 3,3 миллиарда гривен на закупках беспилотников в рамках программы "Армия дронов".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В рамках жесткой системы контроля закупок НАБУ получило доступ к CRM-системе, где детективы могут анализировать все контракты на дроны, включая данные о производителях, стоимости и деталях сделок. Также для определения справедливых цен по рекомендации НАБУ созданы supply chain — отдельные команды, исследующие ценообразование на дроны вместе с журналистами.

Закупки дронов производятся через закрытый функционал Prozorro, позволяющий контрактовать беспилотники по конкурентным ценам. В результате контроля и анализа закупок, Силы обороны Украины получили дополнительно 18 413 дронов на сумму более 1,8 миллиарда гривен, а государству было возвращено почти 1,5 миллиарда гривен.

"Для управления поставками используем инструменты от немецкой технологической компании SAP. Это позволило управлять сроками поставки, отслеживать движение дронов от производителя к передовой. То есть, чтобы беспилотники поступали к бойцам, а не лежали на складах", — говорится в сообщении.

Этот подход является результатом рекомендаций НАБУ, обязывающих производителей либо доставлять дроны, либо вернуть разницу в случае завышения стоимости. Сотрудничество Минцифры, НАБУ и САП продолжается, что обеспечивает эффективность и прозрачность государственных закупок.

Государство уже законтрактовало миллион украинских дронов

В 2022 году в Украине было только 7 производителей дронов, которые могли получать государственные контракты, сейчас их уже 87. Всего производство беспилотников за последние более 2 лет выросло в 100 раз.

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский поставил задачу изготовить миллион дронов. Однако украинским производителям БПЛА удалось досрочно выполнить поставленную задачу – 1 миллион дронов для Сил обороны уже законтрактован.

"На этот год уже законтрактован нашим производителям миллион дронов, и будет всего по году больше. Все детали сейчас мы не разглашаем, но наши способности производить дроны неизменно становятся больше и мы работаем не только с государственным финансированием, но и с партнерами — чтобы они вкладывались в наше производство дронов", — заявил Зеленский.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что через два года полномасштабной войны в Украине произошла настоящая технологическая революция и сейчас 96% закупаемых государством дронов — украинского производства.

"Мы создали одни из лучших условий в мире для производителей БпЛА, что позволило масштабировать производство в 100 раз. То есть Украина уже воюет собственными инновациями. Сейчас в фокусе — ракетная программа и поиск нового технологического геймченджера, которым когда-то стали дроны", — рассказал он.